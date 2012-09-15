ساخت فیلم موهن علیه پیامبر(ص) نشانه عجز دشمنان در برابر مکتب اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه جمعه در مراسم یادواره یکصد شهید منطقه مسجد جامع قم، با بیان اینکه مقام شهدا قابل درک نیست، افزود: این عالم، عالم حجاب، کثرت و ظلمت است و کسی که می‌خواهد به بقاء و سرچشمه حیات برسد باید در همین عالم ظلمت، مجاهده و تلاش کند.



وی گفت: امروز به برکت خون شهدا، راه عرفان و سیر و سلوک برای جوانان باز شده است و کسانی که می‌خواهند در این وادی قدم بگذارند، خواندن مداوم پنج سوره حدید، حشر، سبع، جمعه و تقارن را نباید فراوش کنند.



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه افتخار پیامبر اکرم (ص) آن بود که خود را عبدالله می‌دانست عنوان کرد: انسان باید لحظات عمر خود را با اراده پروردگار و برای او خرج کند و کسانی که در این زندگی دنیوی دست به گناه می‌زنند در حقیقت در اموال خداوند تصرف و تجاوز می‌کنند.



وی افزود: اگر انسان عبدالله شد، قلب او فرودگاه نزول انوار الهی باعث کنار زدن حجاب‌ها خواهد شد و هر ترک گناهی در این دنیا چشم باطن انسان را برای دین صفات جمال خدا آماده می‌کند.



حجت الاسلام صدیقی اضافه کرد: تمام موجود انسان مومن برکت است و مومن غرق در نور الهی است که این نور نیز با اعمال صالح بدست می‌آید.



شهدا اسلام و حوزه‌های ما را زنده کرده‌اند



وی با بیان اینکه شهیدان بعد از شهادت به هفت مقام می‌رسند که یکی از آن‌ها نظر به وجه الله است افزود: تمامی شهدا باب الحوایج و از اسرار انسان‌ها با خبرند.



امام جمعه موقت تهران ادامه داد: شهدا اسلام، کشور، دانشگاه و حوزه‌های ما را زنده کرده‌اند افزود: امروز اقتداری که ایران اسلامی از آن برخوردار است به برکت مجاهت شهدا بدست آمده است.



وی عنوان کرد: در زمان طاغوت نیز در کشور دانشگاه وجود داشت ولی هیچ‌گاه به علومی که امروز در اختیار داریم نرسیده بودیم، چرا که در آن زمان ایران به عنوان یک کشور جهان سومی باید زیر سلطه بیگانگان و استکبار قرار می‌گرفت.



حجت الاسلام صدیقی با بیان اینکه خون شهدا باعث شده تا ایران اسلامی بتواند بیش از 30 سال با ابرقدرت‌های جهان پنجه نرم کند، افزود: امروز شاهدیم که دنیای کفر آنقدر زبون و خوار شده است که دست به ساخت فیلمی توهین آمیز نسبت به رسول الله (ص) می‌زند و این اقدامات مذبوحانه در حقیقت نشانه عجز و ناتوانی آنها در مقابل مکتب اسلام است.



وی با اشاره به پیشرفت‌های شگرف علمی و سایر ابعاد جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: تمامی این پیشرفت‌ها از پرتوی پیامبر اکرم(ص) است و دشمنان نیز به همین دلیل نسبت به ساحت قدسی پیامبر اعظم(ص) جسارت می‌کنند.



شهادت باید همواره در جامعه جریان داشته باشد



استاد حوزه علمیه با بیان اینکه مسئله شهادت باید همواره در جامعه جریان داشته باشد افزود: دشمنان مکتب اسلام بدانند که مسلمین برای دین و پیامبر، جان خود را قربانی می‌کنند تا ارزش‌های اسلامی محفوظ بماند.



وی در پایان تأکید کرد: ملتی که شهادت دارد هیچ‌گاه اسارت نخواهد داشت و همه ما منتظر آن روزی هستیم تا آخرین امام شیعیان ظهور کند و انتقام همه این بی‌حرمتی‌ها را کفار و منافقین بگیرد.