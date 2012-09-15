دبیر جشنواره بسم الله: دنبال حق‌ ثبتمان از طریق مراجع قضایی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، بیشک از اساسیترین فاکتورهای توسعه فرهنگی، بحث بودجه و منابع مالی است؛ هرچند رشد منابع اگر درقالب طرحهای مدون و برنامه ریزی شده صورت نگیرد؛ ممکن است مساله ساز باشد.
"بودجههاى فرهنگىِ بزرگ و کلان و در واقع کارهاى گوناگون و تکرار مسائل فرهنگى و اینها خوب است؛ انسان این اهتمام را مشاهده میکند، خرسند میشود؛ منتها اوائل امسال بود یا پارسال بود - یادم نیست - که وقتى راجع به همین بودجهى فرهنگى صحبت شد، به آقاى رئیس جمهور گفتم که من وقتى شنیدم شما این رقم کلانِ سنگینِ فرهنگى را تصویب کردید، از نحوهى مصرف و جذب آن نگران شدم؛ با اینکه قاعدتاً آدم باید خوشحال بشود وقتى که بودجهى فرهنگى زیاد میشود. مدیران ما دوست دارند که بودجهاى که به آنها داده میشود، جذب کنند؛ چون میدانند که اگر امسال جذب نکردند، سال دیگر خبرى نیست؛ لذا ناچارند جذب کنند. خوب، جذب بودجهى فرهنگى در جاى مناسب، خیلى کار سختى است؛ کار آسانى نیست. کار فرهنگى مثل ساختوساز نیست که آدم بگوید خیلى خوب، این زمین، این هم مصالح، حالا بروید بسازید. کار فرهنگى مصالحش خیلى سخت گیر مىآید؛ معمار و استادکارش خیلى دشوار به دست مىآید. لذاست که به نظر من توى کار فرهنگى یک مقدارى بایستى اهتمام ورزید. اولاً ببینیم ما چه قلم از قلمهاى کار فرهنگى را اهمیت میدهیم." (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار هیات دولت- شهریور۸۹ )
دو جشنواره با یک نام
این بخش از بیانات مقام معظم رهبری موید این واقعیت است که ایشان نیز بر هدفمند شدن برنامهها و بودجه های فرهنگی تاکید دارند. اما با این وجود هرازچند گاهی، اخباری مبنی بر تضییع بیتالمال و بودجههای فرهنگی در سازمانها منتشر میشود. این بار دو موسسه مشق هنر و موسسه اکو اقدام به برگزاری یک جشنواره دقیقا با یک نام و یک موضوع در کمتر از دوماه کردهاند.
متاسفانه میزان منابع و نحوه هزینه بودجه فرهنگی درلوایح سالانه بودجه شفاف نیست و این امرعلاوه برسوء استفاده، موجب ناکارآمدی این منابع و عدم تاثیر قابل توجه دربخش فرهنگی شده است. فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر کاری پر زحمت با خروجی اقتصادی کم است و به دلیل برخورداری از درجه اهمیت بالا در جامعه مشتری خاص و ویژه ای دارد. برای زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر ایران به دلیل برخورداری از دامنهای وسیع با وجود ورود جریانی تخریبی تحت عنوان تهاجم فرهنگی و تهدید جدی آن به ویژه روی کشور اسلامی ما، هر چه بودجه در این بخش هزینه شود باز هم کم خواهد بود ولی در سالی که رهبر معظم انقلاب در آن همه را به اقتصاد مقاومتی تشویق کردهاند برگزاری دو جشنواره به نام بسمالله از سوی دو مرکز چه معنی میتواند داشته باشد.
موسسه مشق هنر امسال نهمین جشنواره بسمالله با هدف ایجاد زمینههای مناسب برای ارتباط فرهنگی و تبادل تجربههای هنری میان هنرمندان جوامع اسلامی و سایر ادیان توحیدی برگزار کرد. بسترسازی برای حضور هنرمندان سراسر جهان در عرصه قرآنی و ارائه رقابت همزمان آثار آنان و تقویت بنیانهای هنری در عرصه های قرآنی از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره به شمار میآید.
در این جشنواره علاوه بر آثاری که از داخل ارسال شده، از هفت کشور اسلامی نیز آثاری به دبیرخانه این جشنواره رسیده است.
از سوی دیگر موسسه فرهنگی اکو هم که چند وقتی است وارد مباحث تجسمی شده است و به خصوص در حوزه خوشنویسی کار میکند نیز اقدام به برگزاری جشنواره بسمالله کرده است.
آثار جمعی اهالی نامی خوشنویس ایران در قالب تابلوهای خوشنویسی سنتی و نقاشیخط معاصر ایران با عنوان جشنواره بسمالله در این نمایشگاه عرضه شده است.
خوشنویسان ایران، با یکصدوبیست تابلوی خط شکسته، ثلث، نستعلیق، معلی، نسخ، کوفی، خط نقاشی را هر یک به سبک و شیوهی خود، با تنوع در اجرای هنرمندانه در این نمایشگاه عرضه کردهاند.
انتخاب و گردآوری آثار ازسوی موسسه آوای باران صورت با همراهی موسسه فرهنگی اکو گرفته و آثار از یک میلیون تا ۴۰ میلیون تومان نیز قیمتگذاری شدهاند.
محمد حیدری؛ مدیر نگارخانه اکو و مشاور هنری موسسه اکو در مورد این نمایشگاه میگوید: نمایشگاه بسمالله با همکاری موسسه پژوهش اسلامی آوای باران برگزار میشود. در این نمایشگاه 60 اثر از خوشنویسان ایران، آثار خوشنویسی شامل خط شکسته، ثلث، نستعلیق، معلی، نسخ، کوفی، خط نقاشی را به روی دیوار خواهیم برد. همانطور که از نام موسسه فرهنگی اکو پیداست اولویت اول ما فعالیتهای فرهنگی است و بخش قابل توجهی از این فعالیتها را هنرهای تجسمی در بر میگیرد. ما با توجه به این که موسسه فرهنگی اکو موسسهای مشترک بین 10 کشور منطقه است به مناسبتهای مختلف آثاری از هنرهای تجسمی کشورهای عضو را به نمایش میگذاریم به جهت تعامل بیشتر بین هنرمندان و شناسایی عینیتر هنر این کشورها به هنرمندان دیگر است. ما نمایشگاههایی نیز در کشورهای عضور داشتیم که آخرین آنها متعلق به جشن جهانی نوروز است که در سه رشته عکس، پوستر و کاریکاتور آثار هنرمندان به نمایش درآمد.
مدیرنگارخانه اکو هدف از فعالیتهای فرهنگی اکو را ایجاد زمینههای شناسایی و تعامل بیشتر بین هنرمندان کشورهای عضور عنوان کرد و گفت: هدف موسسه اکو در افقی بازتر شناسایی هنر ایران به کشورهای جهان و عرضه و ارائه هنرهای تجسمی دنیابه مخاطبان و هموطنان خودمان است.
شکایت از موسسه اکو
محمدرضا کمرهای؛ مدیر موسسه مشق هنر نیزدر مورد این جشنوارهای که اکو ان را برگزار میکند به خبرنگار مهر گفت: مصادره یک اسم برای یک موسسه که ادعای بینالمللی شدن خود را دارد و تعطیلی هفتگی انها به جای جمعه یکشنبه است اصلا کار مناسبی نیست. اصلا جالب نیست دوستان در اکو یک کار تکراری کنند.
وی افزود: 10 دوره است که با نام مبارک الهی یک جشنواره را برگزار کردهایم اما اکو ده بیست روز است که تصمیم به برگزاری یک جشنواره موازی با جشنواره ما کرده است.
دبیر جشنواره بسم الله بیان کرد: برگزاری جشنواره بسمالله اکو هیچ جاذبهای برای مخاطب ندارد چه بسا که ما از سلایق بیشتری در انجمن استفاده کردهایم. در نمایشگاه اکو نامی از بزرگانی چون خروش و یا اخوین نیست در حالی که ما از این استادان نیز استفاده کردیم.
کمرهای ایران را بستری مناسب برای برگزاری و خلق جشنوارههای دینی دانست و از همکاران به اصطلاح فرهنگی در موسسه اکو خواست که با تشکیل یک اتاق فکر به جای کپی برداری به خلق ایده بپردازند و از صرف بودجه و حیف و میل بیتاللمال بپرهیزند.
وی ادامه داد: برگزاری جشنواره بسمالله در اساسنامه ما ذکر شده است و ما این جشنواره را ثبت نیز کردهایم به همین خاطر از طریق مراجع ذیصلاح قضایی به دنبال احقاق حق خود در مورد این جشنواره خواهیم بود.
مدیرعامل موسسه مشق هنر اذعان داشت: بسیاری از هنرمندان در روزها و هفته اخیر به ما مراجعه کرده و آثار خود را که کمتر از بیست روز پیش به نمایش درآمده بود را گرفته و به اکو دادهاند. من نمیدانم برگزاری دو نمایشگاه همسان چه فایدهای دارد؟!
کمره ای در پایان گفت: ما قبل از جشنواره بسمالله نامهای هم به اکو دادیم و ضمن دعوت از آنها برای حضور در نمایشگاه، دست یاری آنها را طلب کردیم ولی متاسفانه مدیران اکو نامه ما را تبدیل به یک جشنواره کردهاند.
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مجید احمدی
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