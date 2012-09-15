طرح حجاب برتر در سه آموزشگاه علی آبادکتول اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح شنبه در گردهمایی کمیته تخصصی بانوان و خانواده افزود: طرح حجاب برتر در سه آموزشگاه مزرعه کتول، رحمت آباد و محمدآباد با اهدای چادر رایگان به دختران دانش آموز راهنمایی اجرا شده است.

وی اظهار داشت: کمیته های تخصصی رسیدگی به امورات کودکان و نوجوانان در علی آبادکتول تشکیل شده است و مسئول رسیدگی و نظارت بر کمیته کودکان و نوجوانان و کمیته مد و لباس بر عهده آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی است.

وی افزود: رسیدگی به امور کودکان و نوجوانان در مهد کودکها و مدارس ابتدایی و نظارت بر پوشش مناسب و حجاب و عفاف در مدارس راهنمایی و دبیرستان از اهداف تشکیل این کمیته هاست.

لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب در شهر گرگان به روش نقب زنی

سرپرست آب‎وفاضلاب شهری گلستان گفت: لوله گذاری بخش از شبکه فاضلاب شهر گرگان به روش نقب زنی در دست اجراست و اجرای پروژه لوله گذاری فاضلاب در مسیر ابتدای خیابان پاسداران تا سه راهی لشگر به دلیل اینکه با مشکلات ترافیکی و مسائل اجتماعی بوده است بعد از یکسال رایزنی با شهرداری گرگان مجوز اجرای آن را اخذ کرده‎ایم.

منصور هاشمی با بیان اینکه در این پروژه با استفاده از روش‎های جدید فضای کمتری را در حفر اشغال کرده تا تنش اجتماعی نداشته باشد ابراز داشت: شبکه فاضلاب به دو روش ترانش باز و بسته اجرا می‎شود و معمولا مسیر اصلی شهر که از لحاظ ترافیکی اجرای پروژه‎ تاسیساتی با مشکل روبه‎رو است از روش ترانش بسته استفاده کرده‎ایم.

هاشمی خاطرنشان کرد: با استفاده از این روش بالاترین فرصت زمانی را در کمترین فضا برای اجرای پروژه به دست خواهیم آورد.

فروش واحدهای مسکن شهری در بندرگز آغاز شد

جندقی ، مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بندرگز از آغاز فروش واحدهای مسکن شهری تفاهم نامه سه جانبه در شهرهای بندرگز و نوکنده خبر دادند .



وی گفت: متقاضیان عزیز می توانند جهت بازدید از واحدهای فوق در ساعات اداری به پروژه های 108 واحدی شهر بندرگز واقع در کوچه مسجد محمدیه (حاج رضا محله ) و 150 واحدی شهر نوکنده واقع در خیابان سفیر جنب سالن ورزشی (سایت مسکن مهر ) مراجعه نمایند و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به بنیاد مسکن شهرستان بندرگز مراجعه فرمایند.



وی افزود: کلیه واحدهای فوق از 250 میلیون ریال وام مسکن مهر با کارمزد 4 درصد برخوردار است.