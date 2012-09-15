طرح حجاب برتر در سه آموزشگاه علی آبادکتول اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی صبح شنبه در گردهمایی کمیته تخصصی بانوان و خانواده افزود: طرح حجاب برتر در سه آموزشگاه مزرعه کتول، رحمت آباد و محمدآباد با اهدای چادر رایگان به دختران دانش آموز راهنمایی اجرا شده است.
وی اظهار داشت: کمیته های تخصصی رسیدگی به امورات کودکان و نوجوانان در علی آبادکتول تشکیل شده است و مسئول رسیدگی و نظارت بر کمیته کودکان و نوجوانان و کمیته مد و لباس بر عهده آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی است.
وی افزود: رسیدگی به امور کودکان و نوجوانان در مهد کودکها و مدارس ابتدایی و نظارت بر پوشش مناسب و حجاب و عفاف در مدارس راهنمایی و دبیرستان از اهداف تشکیل این کمیته هاست.
لوله گذاری بخشی از شبکه فاضلاب در شهر گرگان به روش نقب زنی
سرپرست آبوفاضلاب شهری گلستان گفت: لوله گذاری بخش از شبکه فاضلاب شهر گرگان به روش نقب زنی در دست اجراست و اجرای پروژه لوله گذاری فاضلاب در مسیر ابتدای خیابان پاسداران تا سه راهی لشگر به دلیل اینکه با مشکلات ترافیکی و مسائل اجتماعی بوده است بعد از یکسال رایزنی با شهرداری گرگان مجوز اجرای آن را اخذ کردهایم.
منصور هاشمی با بیان اینکه در این پروژه با استفاده از روشهای جدید فضای کمتری را در حفر اشغال کرده تا تنش اجتماعی نداشته باشد ابراز داشت: شبکه فاضلاب به دو روش ترانش باز و بسته اجرا میشود و معمولا مسیر اصلی شهر که از لحاظ ترافیکی اجرای پروژه تاسیساتی با مشکل روبهرو است از روش ترانش بسته استفاده کردهایم.
هاشمی خاطرنشان کرد: با استفاده از این روش بالاترین فرصت زمانی را در کمترین فضا برای اجرای پروژه به دست خواهیم آورد.
وی گفت: متقاضیان عزیز می توانند جهت بازدید از واحدهای فوق در ساعات اداری به پروژه های 108 واحدی شهر بندرگز واقع در کوچه مسجد محمدیه (حاج رضا محله ) و 150 واحدی شهر نوکنده واقع در خیابان سفیر جنب سالن ورزشی (سایت مسکن مهر ) مراجعه نمایند و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر به بنیاد مسکن شهرستان بندرگز مراجعه فرمایند.
وی افزود: کلیه واحدهای فوق از 250 میلیون ریال وام مسکن مهر با کارمزد 4 درصد برخوردار است.
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