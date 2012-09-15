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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۴

جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان در کردکوی آغاز شد

جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان در کردکوی آغاز شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: جشنواره تئاتر امیدهای جوان استان گلستان با شرکت هشت گروه نمایشی در شهرستان کردکوی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره صبح شنبه با شرکت هنرمندان رشته های مختلف در تالار شهد بهشتی کردکوی آغاز و اجرای نمایشها از بعد از ظهر امروز انجام می شود.

نمایش تقدیر مرگ هنرمند میلیونر به کارگردانی پورنیک کاوش از شهرستان گرگان و نمایش سر گذشت کسانی که هیچ نبودند به کارگردانی احسان یزدان پناه از شهرستان گنبد کاووس در ساعت 14 و 18 به روی صحنه می روند.

همچنین در روز یکشنبه، 26 شهریور ماه و در ساعت 10 صبح، نمایش لباسی برای میهمانی به کارگردانی مبینا کلبادی از بندرگز- نمایش آنالیز به کارگردانی شهربانو مازندرانی از شهرستان کردکوی، در ساعت 14 و نمایش شیر یا خط به کارگردانی خانم ها شادی و دوستی از شهرستان کلاله، در ساعت 18 به اجرای نمایش می پردازند.

نمایش های درستکارترین قاتل دنیا به کارگردانی محمد رضا مولودی از گرگان، ساعت 10 صبح- ذوزنقه به کارگردانی مینا خواجه از مینودشت، ساعت 14 و بودم بودی بود به کارگردانی میلاد گیلانی از شهرستان کردکوی و از ساعت 18 در سومین روز جشنواره به روی صحنه می رود.

اختتامیه این جشنواره روز سه شنبه برگزار می شود.
کد مطلب 1696161

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