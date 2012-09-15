جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان در کردکوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره صبح شنبه با شرکت هنرمندان رشته های مختلف در تالار شهد بهشتی کردکوی آغاز و اجرای نمایشها از بعد از ظهر امروز انجام می شود.

نمایش تقدیر مرگ هنرمند میلیونر به کارگردانی پورنیک کاوش از شهرستان گرگان و نمایش سر گذشت کسانی که هیچ نبودند به کارگردانی احسان یزدان پناه از شهرستان گنبد کاووس در ساعت 14 و 18 به روی صحنه می روند.



همچنین در روز یکشنبه، 26 شهریور ماه و در ساعت 10 صبح، نمایش لباسی برای میهمانی به کارگردانی مبینا کلبادی از بندرگز- نمایش آنالیز به کارگردانی شهربانو مازندرانی از شهرستان کردکوی، در ساعت 14 و نمایش شیر یا خط به کارگردانی خانم ها شادی و دوستی از شهرستان کلاله، در ساعت 18 به اجرای نمایش می پردازند.



نمایش های درستکارترین قاتل دنیا به کارگردانی محمد رضا مولودی از گرگان، ساعت 10 صبح- ذوزنقه به کارگردانی مینا خواجه از مینودشت، ساعت 14 و بودم بودی بود به کارگردانی میلاد گیلانی از شهرستان کردکوی و از ساعت 18 در سومین روز جشنواره به روی صحنه می رود.



اختتامیه این جشنواره روز سه شنبه برگزار می شود.