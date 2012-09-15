مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساخت فیلم توهین‌آمیز نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: بیداری اسلامی برنامه ها و اهداف غرب بویژه آمریکا در منطقه را تحت و شعاع قرار داده است از این رو معاندان و مخالفان دین مبین اسلام که به عنوان طرفداران حقوق بشر و مدعیان صلح و آزادی شناخته می شوند به خیال خودشان با هتک حرمت و توهین به مقدسات می توانند توان مردم برای مبارزه با ظلم و استکبار را کم کنند.

وی گفت: واکنش مسلمانان جهان در توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم نشان داد که این اقدامات موهن فقط منجر به وحدت و همدلی کشورهای اسلامی می شود، ضمن آنکه با این توهین اخیرآهنگ تحولات منطقه با صدای بیشتر شنیده می شود و دیگر نمی توان صدای این آهنگ را قطع کرد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: سیاستمداران آمریکا با حمایت خود از دست اندرکاران این فیلم توهین آمیز عزم ملت ها را برای مبارزه با سیاست های ایالات متحده آمریکا افزایش دادند و دیگر ایران در مبارزه و دشمنی با آمریکا تنها نیست بلکه کشورهای دیگر نیز در صف نفرت از سران آمریکا قرار گرفته اند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت همچنین افزود: آمریکا با این توهین ها می خواهد حساسیت زدایی مسلمانان به اعتقادات و ارزشها را از بین ببرد اما مردم مسلمان در کشورهای مختلف نشان دادند که توهین به مقدسات رنگ و نژاد نمی شناسد و آمریکا باید بداند که اگر بخواهد همین مسیر را ادامه دهد موجودیت خود را زیر سوال می برد و نمی تواند در عرصه سیاست خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد.

امیریان با بیان اینکه مردم مسلمان اعتراض خود را نسبت به این هتک حرمت با صدای بلند و با شجاعت تمام اعلام کردند از سازمان همکاری های اسلامی خواست که با عزم بیشتری از کیان اسلام دفاع کند.