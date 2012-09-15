  1. سیاست
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

امیریان در گفتگو با مهر:

سازمان همکاری‌های اسلامی با عزم بیشتر از کیان اسلام دفاع کند

سازمان همکاری‌های اسلامی با عزم بیشتر از کیان اسلام دفاع کند

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت با تاکید بر وظیفه سازمان همکاری های اسلامی گفت: واکنش مسلمانان جهان در توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم نشان داد که این اقدامات موهن فقط منجر به وحدت و همدلی کشورهای اسلامی می شود، ضمن آنکه با این توهین اخیر آهنگ تحولات منطقه با صدای بیشتر شنیده می شود و دیگر نمی توان صدای آن را قطع کرد.

مهدی امیریان دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ساخت فیلم توهین‌آمیز نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: بیداری اسلامی برنامه ها و اهداف غرب بویژه آمریکا در منطقه را تحت و شعاع قرار داده است از این رو معاندان و مخالفان دین مبین اسلام که به عنوان طرفداران حقوق بشر و مدعیان صلح و آزادی شناخته می شوند به خیال خودشان با هتک حرمت و توهین به مقدسات می توانند توان مردم برای مبارزه با ظلم و استکبار را کم کنند.

وی گفت: واکنش مسلمانان جهان در توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم نشان داد که این اقدامات موهن فقط منجر به وحدت و همدلی کشورهای اسلامی می شود، ضمن آنکه با این توهین اخیرآهنگ تحولات منطقه با صدای بیشتر شنیده می شود و دیگر نمی توان صدای این آهنگ را قطع کرد.

این فعال دانشجویی ادامه داد: سیاستمداران آمریکا با حمایت خود از دست اندرکاران این فیلم توهین آمیز عزم ملت ها را برای مبارزه با سیاست های ایالات متحده آمریکا افزایش دادند و دیگر ایران در مبارزه و دشمنی با آمریکا تنها نیست بلکه کشورهای دیگر نیز در صف نفرت از سران آمریکا قرار گرفته اند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت همچنین افزود: آمریکا با این توهین ها می خواهد حساسیت زدایی مسلمانان به اعتقادات و ارزشها را از بین ببرد اما مردم مسلمان در کشورهای مختلف نشان دادند که توهین به مقدسات رنگ و نژاد نمی شناسد و آمریکا باید بداند که اگر بخواهد همین مسیر را ادامه دهد موجودیت خود را زیر سوال می برد و نمی تواند در عرصه سیاست خارجی حرفی برای گفتن داشته باشد.

امیریان با بیان اینکه مردم مسلمان اعتراض خود را نسبت به این هتک حرمت با صدای بلند و با شجاعت تمام اعلام کردند از سازمان همکاری های اسلامی خواست که با عزم بیشتری از کیان اسلام دفاع کند.

کد مطلب 1696164

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