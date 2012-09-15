  1. دين، حوزه، انديشه
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

بیست و یکمین شماره فصل‌نامه معارف عقلی (منطق) منتشر شد

بیست و یکمین شماره فصل‌نامه معارف عقلی (منطق) منتشر شد

به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیست و یکمین شماره از فصل‌نامه معارف عقلی (منطق) منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این شماره مقالات متنوعی چاپ شده است: شرایط مقدمات برهان در ترازوی تحلیل از محمدامین ابوالحسنی، نقد و بررسی دیدگاه فخر رازی مبنی بر استحاله منطقی تعریف نوشته رحمت‌الله رضایی ازجمله این مقالات است.

بازنگری در حملیة مردده‌ المحمول و بررسی پاره‌ای نقدها تألیف عسکری سلیمانی امیری، نسبت‌های میان مفاهیم کلی از محمدرضا محمدعلیزاده، منطق موجهات خونجی و گزاره‌های همیشه صادق نزد او نوشته ابوذر قاعدی فرد نیز از دیگر مقالات این شماره است.
 
منطق و مباحث زبانی محمدباقر ملکیان و تصحیح رساله «الوظائف فی المنطق» و مقدمه و تعلیقه بر آن به قلم ابراهیم نوئی هم از مقالات منتشره این شماره است.
 
کد مطلب 1696167

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