به گزارش خبرنگار مهر، سال تحصیلی حوزه های علمیه خواهران هر سال در هفته پایانی شهریورماه آغاز می شود و امسال از امروز 25 شهریورماه آغاز شده است.

در ایام آغازین سال تحصیلی، مدارس علمیه استان های مختلف کشور، با برگزاری مراسم مختلف با حضور شخصیتهای مختلف حوزوی، سال تحصیلی را آغاز خواهند کرد.



بر اساس بخشنامه ارسال شده به مدارس علمیه و واحدهای حوزوی خواهران سراسر کشور، زمان انتخاب واحد در مدارس علمیه سطح دو(کارشناسی) 18 تا 24 شهریورماه جاری بود و زمان حذف و اضافه 11 تا 14 مهرماه و زمان حذف اضطراری نیز 18 تا 21 آذر اعلام شده است.



تعطیلات نیمسال اول تحصیلی آینده 13 آبان ماه همزمان با عید سعید غدیرخم و چهار و پنج آذرماه همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی و پایان نیمسال اول نیز 13 دی ماه و شروع امتحانات نیمسال اول 17 دی ماه خواهد بود.



تقویم نیمسال تحصیلی موسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی حوزوی خواهران مانند مدارس علمیه سطح دو است و تفاوت این دو در پایان نیمسال اول و شروع امتحانات است که پایان نیمسال اول موسسات آموزش عالی و مراکز تخصصی حوزوی 21 دی ماه و شروع امتحانات آنها 26 دی ماه خواهد بود.



توضیحات مربوط به نحوه انتخاب واحد اینترنتی به مدارس علمیه اعلام شده است و انتخاب واحد طلاب در نیمسال تحصیلی آینده نیز به صورت اینترنتی انجام خواهد شد.