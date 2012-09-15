بررسی مشکلات سیلو داران کشور در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح الحاق کارگروه امداد امام خمینی (ره) به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم و بررسی لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف برنامه کاری کمیسیون اقتصادی در روز یکشنبه است.

ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور و دعوت از وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به دو سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه و سوال محمد حسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و کلات برنامه کاری این کمیسیون در روز سه شنبه است.

مسائل و مشکلات سیلوداران کشور نیز روز سه شنبه با حضورمسولان وزارتخانه های مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش مهر، چندی قبل جمعی از سیلوداران از سراسر کشور در اعتراض به مشکلات خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

کارگروه پولی و مالی کمیسیون نیز دوشنبه طرح اصلاح مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی را بررسی می کند.