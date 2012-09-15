حداکثر مهلت برخورداری از معافیت تحصیلی دانش آموزان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا اکبر حلوایی در خصوص سنوات مجاز تحصیل در مقطع متوسطه اظهار داشت: برابر قانون خدمت وظیفه عمومی حداکثر مهلت مجاز برای برخورداری از معافیت تحصیلی برای دانش آموزان تا پایان 20 سالگی است و به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحصیل مشمولانی که براساس قانون قبل برای خود برنامه ریزی کرده بودند تسهیلاتی پیش بینی شده است.

وی بیان داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده مشمولانی که درمهر ماه سال 91 در پایه های دوم متوسطه و بالاتر به تحصیل اشتغال دارند متناسب با رشته های تحصیلی، برای رشته های کار و دانش و فنی - حرفه ای حداکثر تا پایان 22 سالگی و برای رشته های نظری که دارای دوره پیش دانشگاهی هستند حداکثر تا پایان 24 سالگی می توانند به تحصیل ادامه دهند.

سرهنگ حلوایی در خصوص مشمولانی که از مهر ماه سال 91 در پایه اول متوسطه به تحصیل اشتغال دارند، گفت: اینگونه مشمولان حداکثر تا پایان 20 سالگی مجاز به تحصیل هستند و پس از آن، در مهلت یکساله معرفی خود به وظیفه عمومی قرار می گیرند.

معاون مشمولان و امور معافیتهای سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: به منظور مساعدت برای فراغت از تحصیل مشمولان دانش آموز ، برابر هماهنگی به عمل آمده با وزارت آموزش و پرورش ، مشمولانی که در زمانهای تعیین شده موفق به فراغت از تحصیل نشده اند می توانند در مهلت یکساله معرفی خود به وظیفه عمومی ، بدون بهره مندی از معافیت تحصیلی به تحصیل ادامه دهند.