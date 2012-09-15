نیازسنجی در عرصه پاسخگویی به شبهات دینی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نعمت الهی در این باره اظهارداشت: جامعه امروز بیش از پیش نیازمند حضور در صحنه مبلغان دینی به منظور پاسخگویی به شبهات است.

وی تصریح کرد: امروز مبلغان دینی باید همواره در تقویت علم و دانش خود بکوشند و اطلاعات علمی، مذهبی و عمومی خود را به روز کنند لذا یک مبلغ دینی افزون بر معارف اسلامی و دینی باید از علوم عمومی معاصر نیز مطلع باشد تا بتواند پاسخگوی نیاز عموم مخاطبان باشد در غیر این صورت موفق به جذب مخاطب به ویژه جوانان نخواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین، شناخت زمان و موقعیت را از دیگر ابزارهای لازم در امر تبلیغ دانست و بیان کرد: شیوه، طرح و فعالیت‌های یک مبلغ باید به روز باشد تا بتواند در مخاطب تاثیر بهتری بگذارد.

این مسئول با اشاره به این که مبلغان به عنوان سفیران عرصه تبلیغ احکام دینی باید با ترویج احکام اسلامی ارزش‌ های ناب شریعت محمدی (ص) را در جامعه گسترش دهند، افزود: جامعه در هر زمانی نیازمند آموختن مبانی دینی است و این مسئله در طول تاریخ وجود داشته است.

وی عنوان کرد: این نکته که آموزه‌های دینی را چه کسی بیان می ‌کند بسیار حائز اهمیت است و باید به تاثیر کلام و محتوای مطالبی که برای مخاطبان ارائه می شود توجه ویژه ‌ای داشته باشیم.

حجت الاسلام نعمت الهی یادآورشد: استفاده از فناوری ارتباطات و تکنولوژی در تبلیغات دینی مفید است و مبلغین می ‌توانند روش‌های سنتی را بهینه کرده و از ابزار نوین ارتباطاتی نیز در کنار منبر و تبلیغ سنتی بهره گیرند تا اثر بخشی آنان بیشتر شود.

وی اظهارداشت: یک مبلغ باید به فن بیان و سخنوری، آگاه و مسلط باشد و بداند که چگونگی سخنرانی، ‌میزان و کیفیت بحث و موضوع ارائه شده در هر محله و منطقه ‌ای از شهر و برای هر قشری از اجتماع متفاوت است.