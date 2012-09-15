پیروزی تیم بسکتبال جوانان قم برابر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های بسکتبال قهرمانی رده سنی جوانان کشور در گروه‌های اول و دوم مرحله پایانی از شامگاه جمعه بیست و چهارم شهریور ماه در مناطق مختلف کشور آغاز شده است، در قم دیدارهای گروه نخست به انجام می‌رسد.



رقابت قم، تهران، گلستان و آذربایجان شرقی در سالن امجدی قم



بر اساس برنامه فدراسیون بسکتبال کشورمان، تیم‌های بسکتبال رده سنی جوانان قم، گلستان، تهران و آذربایجان شرقی چهار تیم حاضر در گروه نخست مرحله پایانی بسکتبال قهرمانی جوانان کشور هستند که هم‌اکنون دیدارهای آنها در قم در جریان است.



در شرایطی که با پایان بازی‌های این گروه دو تیم راهی مرحله نهایی خواهند شد، تیم‌های شرکت‌کننده به شکل دوره‌ای با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا از بین این چهار تیم که همگی مدعی صعود هستند، دو صعودکننده مشخص شود.



اما در حالی که روز نخست بازی‌های گروه دوم مقدماتی بسکتبال جوانان کشور در قم، تیم‌های جوانان قم و تهران برابر حریفان خود به برتری رسدند، این دو تیم خود را به عنوان تیم‌های مدعی صعود از این گروه به جمع صعود کننده‌ها به نیمه نهایی معرفی کردند.



بازی حساس تیم‌های بسکتبال جوانان قم و آذربایجان شرقی شامگاه جمعه در سالن شهید امجدی قم برگزار شد و علاقمندان زیادی از آن دیدن کردند و در نهایت این بسکتبالیست‌های جوان قمی بودند که موفق به شکست حریف خود و کسب نخستین پیروزی در این گروه شدند.



صعود دو تیم از گروه نخست به مرحله نیمه نهایی جوانان کشور



بسکتبالیست‌های جوان قمی که هدایت آنها را سرمربی تیم ملی بسکتبال دانش‌آموزان کشورمان یعنی جواد شهره غلامی بر عهده دارد، در این دیدار جدال نزدیک و نفس‌گیری با تیم جوانان آذربایجان شرقی داشتند و در نهایت با بهره‌گیری بهتر از موقعیت‌های خود موفق به کسب پیروزی شدند.



نتیجه این دیدار در پایان چهار تایم 10 دقیقه‌ای با حساب 65 بر 56 به سود تیم بسکتبال جوانان قم رقم خورد تا شاگردان شهره غلامی در خاتمه دیدارهای روز نخست از گروه اول مسابقات بسکتبال قهرمانی رده سنی جوانان کشور در تعقیب تیم تهران صدرنشین باقی بمانند.



این در حالی است که بسکتبالیست‌های جوان قمی در مرحله مقدماتی این مسابقات نیز توانسته بودند در جدال با تیم‌های بسکتبال جوانان قزوین،‌ همدان و مرکزی ضمن ارائه یک بازی خوب و هماهنگ با کسب سه پیروزی به مرحله نهایی راه یابند.



دیدارهای گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات بسکتبال قهرمانی رده سنی جوانان کشور امروز با انجام دو مسابقه به پایان می‌رسد و طی آن تیم بسکتبال جوانان قم به مصاف تیم گلستان می‌رود و تهران با آذربایجان شرقی مسابقه می‌دهد.

