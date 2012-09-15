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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۱

با حضور حامد الحسن؛

همایش حمایت از مقاومت سوریه در ارومیه آغاز به کار کرد

همایش حمایت از مقاومت سوریه در ارومیه آغاز به کار کرد

ارومیه- خبرگزاری مهر: همایش حمایت از مقاومت سوریه، با حضور حامد الحسن سفیر سوریه در جمهوری اسلامی ایران، استاندار، ائمعه جمعه و جماعات، طلاب و روحانیون، فرمانداران، مدیران کل دستگاه های اجرایی، نخبگان و اندیشمندان آذربایجان غربی در ارومیه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش حمایت از مقاومت سوریه دقایقی پیش با حضور حامد الحسن سفیر سوریه، استاندار آذربایجان غربی با حضور 450 نخبه و اندیشمند در ارومیه گشایش یافت.

همایش تخصصی با حضور 450 نخبه و اندیشمند در نوبت صبح و یک همایش عمومی نیز با حضور دو هزار نفر در خانه جوان ارومیه در نوبت بعد از ظهر برگزار می شود.

برپایی نمایشگاه عکس مقاومت و دکلمه یکی از فرزندان شهدا از برنامه های این همایش اعلام شده که همزمان با هفته دفاع مقدس با هدف اعلام همراهی و حمایت از سوریه در برابر جبهه استکبار و نظام سلطه جهانی برگزار می شود.

در آیین گشایش این همایش، پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی، به منظور اعلام همبستگی با ملت و دولت سوریه، سرود ملی این کشور نیز نواخته شد که با تکبیر حاضرین در این همایش مورد تایید و حمایت قرار گرفت.

در نشست تخصصی کارشناسان و اندیشمندان مسائل تخصصی مربوط به مسائل سوریه را بررسی و در نشست بعد از ظهر نیز افزون بر2 هزار نفر از اقشار مردم، بسیجیان، دانشجویان دانشگاه ها با ملت و دولت سوریه اعلام همبستگی می کنند.

کد مطلب 1696185

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