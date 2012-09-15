ورودم به بازیگری شانسی بود/ علاقه ام موسیقی است ولی خانواده ام مخالف بودند

مریم امیرجلالی بازیگری که به عنوان همخوان در کنسرت گروه موسیقی "بیان" حضور داشت ضمن بیان این مطلب درباره تجربه حضور خود در عرصه هنر موسیقی ایرانی به خبرنگار مهر، گفت: فعالیت من درعرصه موسیقی تجربه نخستم نبود من در گذشته اولین تجربه ام در عرصه موسیقی را با گروه موسیقی"چهل دف" بانوان با اجرای کنسرت های متعدد در فرهنگسرای بهمن ، ارسباران و تالار فرهنگ کسب کردم منتها در آن اجرا از سوی سرپرست گروه بسیار اذیت شدم و تصمیم گرفتم هیچگاه در این عرصه ورود پیدا نکنم.

وی در ادامه افزود: تا اینکه با عرفان گنجه ای صحبتی کردم و ایشان بار دیگر مرا متقاعد کرد که در کنسرت گروه موسیقی بیان حضور داشته باشم و من هم زمانی که رپرتوار کار و اعضای حرفه ای گروه را دیدم در نهایت پذیرفتم که به عنوان یکی از اعضای این گروه موسیقی در دو شب اجرا در تالار وحدت روی صحنه بروم.

این بازیگر در پاسخ به این سئوال که آیا برای حضور جدی در عرصه موسیقی، حرفه بازیگری را رها کرده است گفت: ورود به عرصه بازیگری شانسی بود و به خواست برخی از استادان این حرفه که معتقد بودند استعداد بازیگری را دارم این حرفه را تجربه کردم اما به معنای واقعی علاقه بسیاری به هنر موسیقی دارم.

مریم امیر جلالی در ادامه افزود: به دنبال علاقه به هنر موسیقی بود که تصمیم گرفتم یک گروه موسیقی تشکیل دهم اما عرفان گنجه ای سرپرست گروه موسیقی بیان در مذاکره ای که با یکدیگر داشتیم پیشنهاد داد که این گروه موسیقی حاضر و آماده است و برای شروع با همین گروه فعالیت در این عرصه را از سر بگیرم.

وی در ادامه افزود: در نهایت تمرین ها با این گروه از حدود دوماه پیش آغاز شد و قطعاتی را که بیشتر حس نوستالژی مخاطب را زنده می کرد را در دستگاه افشاری و آواز اصفهان روی صحنه بردیم و خوشبختانه با استقبال مردم مواجه شد.

این بازیگر در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت خود در عرصه موسیقی گفت: در سال 65 یادگیری ردیف موسیقی راپیش داود گنجه ای آغاز کردم.

امیرجلالی در پاسخ به این سئوال که کدام یکی از دستگاه های موسیقی را برای آواز بیشتر دوست دارد گفت: آواز در همه دستگاه ها را دوست دارم اما دستگاه همایون، افشاری و آواز اصفهان را بسیار دوست می دارم. من از ابتدا به هنر موسیقی علاقه داشتم اما به دلیل مخالفت خانواده ، مسیر زندگی ام تغییر کرد و سالها به عنوان کارمند مشغول فعالیت بودم تا اینکه به عرصه بازیگری ورود پیدا کردم و در نهایت به انتخاب واقعی خود دست یافتم .

وی در پایان افزود: خوشبختانه استقبال از این اجرا آنقدر خوب بود که قرار است به زودی در برج میلاد، شیراز و اصفهان و در آلمان اجرای برنامه داشته باشیم.در پایان می خواهم از همین تریبون مراتب سپاس خودم را از کسانی که آمدند و کنسرت را دیدند مراتب سپاس و قدردانی را به جا آورم.