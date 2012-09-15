زخم تکدی گری بر روان شهر کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهر کرمانشاه سال هاست به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای اصلی ارتباطی شهری مهاجر پذیر است و مهاجرینی از نقاط مختلف ایران و کشور های همسایه را در خود جای داده است.

اما چند سالی است که سیل مهاجرین از نوع خاص باعث شده چهره شهر نا زیبا شود.

این مهاجرین خاص به امید در آمد بیشتر به این شهر قدم می گذارند تا به دلیل ویژگی های خاص این منطقه بتوانند در شغل خود پیشرفتی بدست آورند!

این افراد که به تکدی گری مشغولند از نقاط مختلف ایران و گاهی از کشور های همسایه شرق ایران به این شهر آرمانی برای تکدی گری پای می گذارند.

کرمانشاه به دلایل مختلف از جمله وجود ترحم و نوع دوستی در اخلاق مردمش به آرمان شهری برای متکدیان تبدیل شده و سیل متکدیان را در خود جای داده است.

در خیابان های اصلی و فرعی، میدان های اصلی شهر، چهارراه ها، بازار و نقاط دیگر شهر می توان متکدیانی را دید که با بازی گرفتن احساسات مردم کرمانشاه برای خود درآمد کسب می کنند.

بازی با احساسات مردم توسط متکدیان

تعدادی از ساکنان منطقه 22 بهمن شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود بیش از اندازه متکدیان در این منطقه شکایت داشتند.

یکی از این ساکنان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه در سال های اخیر با افزایش عبور مرور مردم در این منطقه تعداد متکدیان نیز بیشتر شده است .

وی افزود: در حال حاضر در بعضی از چهار راه های این منطقه چند نفرهمزمان اقدام به تکدی گری می کنند وبعضی از این افراد نیز سالیان طولانی است که در این منطقه هستند به طوری که چهره آن ها دیگر برای مردم شناخته شده است.

ویادامه داد: به عنوان مثال یکی از این متکدیان هر چند وقت یک بار اظهار به یک نوع ناتوانی می کند، یک بار کور می شود، یک بار یک پایش از کار می افتد و یک بار نیز دست های خود را کج می کند تا بتواند با بازی کردن با احساسات مردم، پول بیشتری را از مردم بگیرد.

وی تاکید کرد: اگر مردم به این افراد که بسیاری از آن ها شیاد هستند کمک نکنند دیگر این مشکلات را نمی بینیم اما متاسفانه بسیاری از مردم کرمانشاه به دلیل خصوصیت اخلاق نوع دوستی خود به این افراد کمک می کنند.

فعالیت متکدیان سازمان یافته در کرمانشاه

یکی دیگر از ساکنان منطقه 22 بهمن به خبرنگار مهر از وجود متکدیان سازمان یافته خبر داد.

وی گفت: تعدادی از متکدیان در این منطقه به صورت گروهی و سازمان یافته فعالیت می کنند.

وی افزود: این افراد معمولا توسط یک نفر صبح ها به این منطقه آورده و شب ها توسط وی جمع آوری می شوند و پول هایی که از مردم گرفته اند را به او می دهند.

وی تصریح کرد: این متکدیان معمولا زنان و کودکان هستند که گاهی به صورت دسته جمعی و گاهی به صورت انفرادی در خیابان ها حضور دارند.

تکدی گری معضلی فراگیر در دنیا/ آمار دقیق تعداد متکدیان موجود نیست

رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: معضل تکدی گری در تمام کشور های دنیا مسئله ای مشهود است و انکار نشدنی است.

حجت الله موسوی اجاق افزود: اگر به شهر های دیگر، حتی به شهر هایی که به نداشتن متکدی شهرت دارند، نگاه کنیم باز هم می بینیم که در آن ها هم افرادی هستند که تکدی گری می کنند.

وی تصریح کرد: با این شرایط نمی توان گفت که تعداد متکدیان کرمانشاه در مقایسه با دیگر شهرها بیشتر است زیرا آمار دقیقی موجود نیست.

وی اضافه کرد: بسیاری از متکدیان در کرمانشاه غیر بومی هستند و از استان های دیگر وارد کرمانشاه شده اند و به عنوان مثال در سال های گذشته چند گروه از متکدیان از استان فارس به کرمانشاه آمده بودند که با اقداماتی که انجام شد آن ها را جمع آوری و به شیراز فرستاده شدند.

مردم نباید به این افراد کمک کنند

با وجود سازمان هایی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) و موسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد که تخصص آن ها شناخت و کمک رسانی به نیازمندان است، کمک به متکدیانی که مشخص نیست که نیازمند واقعی هستند، منطقی نیست.

رئیس شورای شهر کرمانشاه در این خصوص، اضافه کرد: یکی از دلایل افزایش این نا هنجاری، کمک های مردم به متکدیان است.

موسوی اجاق تصریح کرد: این افراد زمانی که مشاهده می کنند شگردهایشان جواب می دهد و مردم به آن کمک مالی می کنند تعداد افراد بیشتری را وارد این شغل کاذب می کنند تا بتواند به صورت گروهی در آمد بیشتری را کسب کنند.

وی افزود: سازمان کمیته امداد امام خمینی (ره) نیازمندان واقعی را شناسایی می کند.

وی تاکید کرد: مردم سخاوتمند کرمانشاه اگر خواهان کمک به افراد نیازمند هستند می توانند آن را به صندوق های صدقات و حساب های کمیته امداد واریز کنند و نباید به متکدیان سطح شهر کمک کنند.

راه حل قطعی، هماهنگی سازمان هاست/ جلسه بررسی هفته آینده

موسوی اجاق، سازمان ها و ادارات مرتبط برای حل این مشکل را شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، فرمانداری و معاونت امور اجتماعی استانداری دانست و تصریح کرد: برای حل مشکل تکدی گری در شهر کرمانشاه باید نهاد ها و سازمان های مرتبط هماهنگی لازم را در جهت رفع این مشکل داشته باشند.

وی افزود: به دلیل اینکه این مشکل در زندگی تمام مردم شهر تاثیر گذار است باید همکاری ها صورت بگیرد.

موسوی اجاق تصریح کرد: به همین منظور برای ایجاد هماهنگی بیشتر جلسه ای در هفته آینده تشکیل می شود که نهاد های مرتبط در آن حضور خواهند داشت.

وی افزود: نیاز اصلی این همکاری است زیرا جمع آوری کار سختی نیست و نیروی انتظامی توانایی این را دارد که حتی یکروزه این افراد را از سطح شهر جمع کند.

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گزارش: علی حسینی