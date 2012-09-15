به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی قاسمی مدیر پروژه هفته دفاع مقدس در رسانه ملی با اعلام این مطلب گفت: باید قدم‌های اساسی در جهت ارائه الگوهای درست به نسل جوان که دوران پر افتخار دفاع مقدس را درک نکرده‌اند برداشت تا بتوانند نیازهای متناسب با ارزش های انقلاب را جوابگو باشند.

وی افزود : به همین جهت معاونت سیمای جمهوری اسلامی با هدف تأثیرگذاری و بهره برداری حداکثری از ایام الله هفته دفاع مقدس اقدام به تولید و پخش ویژه برنامه هایی کرده است که بیانگر حماسه دفاع مقدس است.

قاسمی با اشاره به رویکردهای راهبردی سیما در هفته دفاع مقدس یادآور شد: تبیین اصول و مبانی ارزش‌های دفاع مقدس و نشر و ترویج هدفمند و هنرمندانه آن و نیز نشر فرهنگ دفاع و جهاد و انتقال آن به نسل‌های کنونی از راهبردهای اساسی سیما در پرداختن به جریان دفاع مقدس است.

وی در ادامه با اشاره به شعار راهبردی "خود باوری، ایثار ملی" به عنوان شعار سیما در این هفته به بیان مهم ترین تولیدات و ویژه برنامه های سیما در هفته دفاع مقدس اشاره کرد و آنها را چنین برشمرد: شبکه‌های سیما در این ایام با پخش فیلم‌های سینمایی خاص دفاع مقدس و نیز فیلم‌های ضد استکباری و ویژه برنامه‌های ترکیبی، گفتگو محور، سرود و موسیقی، مستند دوران جنگ و برنامه‌های دیگر، گفتمان امسال سیما را که "گنج جنگ و دفاع مقدس هنوز ادامه دارد"، در اذعان مخاطبان خود زنده نگه خواهد داشت.

مدیر شبکه آموزش برخی از مهم‌ترین اقدامات شبکه‌های سیما را یادآور شد و گفت : شبکه یک سیما با پخش مستند "حضور" به بررسی نقش رهبری در دفاع مقدس می پردازد و با پخش مجموعه داستانی "آخرین روزهای زمستان"، زندگی شهید باقری را برای مخاطبان خود بازگو می‌کند. همچنین این شبکه با پخش برنامه "سین مثل سریال" در هفت شب متوالی به بررسی سریال های تولید شده سیما در ارتباط با موضوع دفاع مقدس در 10 سال اخیر می‌پردازد. همچنین شبکه یک سیما از 31 شهریور تا 6 مهر ماه در برنامه های صبحگاهی خود با دعوت از چهره های شاخص دوران دفاع مقدس ، به بیان خاطرات آنها و شرایط جنگ در آن مقطع خواهد پرداخت.

مدیر پروژه هفته دفاع مقدس سیما با بیان این مطلب که شبکه های مختلف سیما در این هفته فیلم های سینمایی متنوعی را در معرض دید مخاطبان خود قرار می دهند ، افزود : از اقدامات شبکه‌های یک و دو سیما ، پخش فیلم های دفاع مقدس در آن ایام است که شامل فیلم های جدید از جمله "شب واقعه"، "شور شیرین"، "روزهای زندگی" ، "به کبودی یاس"، "زخم شانه حوا" و "گلوگاه شیطان" را می‌توان نام برد، که این فیلم ها برای اولین بار از سیما پخش خواهند شد.

قاسمی همچنین برنامه "از آسمان" و یا "زنده باد زندگی" را اختصاص به مباحث مربوط به خانواده شهدا دانست و گفت: خانواده عزیز شهدا با حضور در این برنامه ها به بیان ویژگی‌های شهیدان می پردازند. این شبکه با اختصاص برنامه "دیروز ، امروز ، فردا" در هفت شب متوالی در هفته دفاع مقدس به موضوعاتی از جمله نقش جهاد سازندگی و سنگرسازان بی سنگر ، نقش روحانیون در دفاع مقدس ، غرب در جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران ، راهکارهای اشاعه فرهنگ ایثار ، جهاد و شهادت و نقش جوانان در دفاع مقدس با حضور چهره های شاخص دفاع مقدس خواهد پرداخت.

مدیر شبکه آموزش یادآور شد: برنامه "مدال سرخ" ویژه برنامه ای در ارتباط با شهیدان ورزشکار و برنامه "یک نشان از بی نشان" در ارتباط با شهیدان گمنام از شبکه سه سیما پخش می شوند.

وی در ادامه با اشاره به حضور و نقش دانشگاهیان در دفاع مقدس اظهار کرد: شبکه چهار سیما با برنامه "طلوع" در هفت شب متوالی مربوط به این دوران به نقش دانشگاه ها ، استادان و دانشجویان در دفاع مقدس می پردازد و دستاوردهای این حضور را مورد واکاوی قرار می دهد. همچنین برنامه "هزار و یک شب" نیز ادبیات دفاع مقدس را با حضور شاعران و نویسندگان این عرصه مورد بررسی قرار خواهند داد.

مدیر پروژه هفته دفاع مقدس در سیما در ادامه با بیان این مطلب که شبکه تهران با برنامه "تهران 20" در هفت شب هفته دفاع مقدس با حضور چهره هایی نظیر وزیر خارجه دوران جنگ ، مسئول تبلیغات جنگ ، فرماندهان ارتش و سپاه و مسئولان جهاد سازندگی به موضوع جنگ و دفاع مقدس می پردازد ، خاطر نشان کرد: دو برنامه "حقیقت ماندگار" که اختصاص به گفتگو با چهره های ماندگار دوران جنگ دارد و برنامه "لحظه پروانگی" مختص زندگی نامه شهدای مناطق مختلف تهران از شبکه پایتخت برای علاقمندان پخش می‌شود.

طبق گفته قاسمی، شبکه قرآن سیما در هفت برنامه ویژه شبانگاهی و صبحگاهی خود با دعوت از قاریان، روحانیون و مداحان اهل بیت (ع) که در جنگ حضور داشته‌اند، خاطرات آنها را از دوران دفاع مقدس برای بینندگانش واکاوی می کند‌.

وی ویژه برنامه های این شبکه را شامل موسیقی و شعر و ادبیات دفاع مقدس دانست که در آن با دعوت از شاعران ، آهنگ سازان و خوانندگان دوران دفاع مقدس ، آثار هنری آنها در ارتباط با جنگ مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مدیر پروژه هفته دفاع مقدس درباره این آثار در شبکه تحت مدیریت خود توضیح داد: برنامه "رادیو 7" نیز در این ایام ویژه دفاع مقدس و جنگ خواهد بود و برنامه "صبح دیگر" به مباحثی پیرامون خانواده و جنگ می پردازد و فیلم های طنز جنگی نیز در برنامه "هفته نامه" مورد بررسی قرار می گیرند.

مدیر شبکه آموزش با اشاره به نقش پزشکان ، پرستاران و دانش آموزان در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: شبکه آموزش سیما در ویژه برنامه‌هایی خاص به فعالیت های این قشر از افراد جامعه می پردازد.

دکتر قاسمی در ادامه با اشاره به این که شبکه نمایش و شبکه مستند نیز فیلم های داستانی و مستندهای مربوط به هفته دفاع مقدس را در معرض دید مخاطبان خود می گذارند ، یادآور شد : باکس 23 ـ 21 شبکه نمایش در هفت شب متوالی اختصاص به فیلم های جنگی و دفاع مقدس و نیز ضد آمریکایی دارد و شبکه مستند نیز در شب های هفته دفاع مقدس به پخش بهترین مستندهای مربوط به این دوران خواهد پرداخت.

وی با یادآوری این نکته که شبکه‌های جام جم سیما با تولید ویژه برنامه‌هایی خاص این هفته ، به یادآوری ایثارگری های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس می پردازند، یادآور شد که یکی از رویکردهای اصلی این شبکه پرداختن به مظلومیت ملت ایران در جنگ است ، ضمن آن که پرده از نقاب منافقانه رسانه های غربی در برخورد با انقلاب و هشت سال دفاع مقدس خواهد برداشت.