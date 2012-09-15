وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه مجددا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای افزایش قیمت تسویه روزانه قراردادهای آتی سکه طلا ، وجه تضمین اولیه در این بازار درپایان جلسه معاملاتی فردا یکشنبه با افزایش 150 هزار تومانی به مبلغ دو میلیون و 850 هزار تومان تعییین خواهد شد.



این در حالی است که بورس کالا وجه تضمین اضافی برای قراردادهای آتی سکه طلا را همچنان بدون تغییر مبلغ 300هزار تومان تومان اعلام کرده است.



به این ترتیب معامله گران بازار آتی سکه طلای بورس کالا با احتساب وجه تضمین اضافی برای هر قرارداد موظف به سپردن مبلغ سه میلیون و 150 هزار تومان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای این بازار خواهند بود.



برخی کارشناسان بازار آتی سکه طلا افزایش وجه تضمین اولیه در شرایط کنونی را مساوی با تغییر نسبت اهرمی قراردادهای آتی نسبت به بازار نقدی سکه معرفی کرده و معتقدند با این روش هر میزان افزایش یا کاهش قیمت در هر قرارداد به جای ضریب 10 با اهرم یا لوریج کمتر از ضریب 3 محاسبه می شود.



در این رابطه یک کارگزار فعال بازار آتی بورس کالا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزایش وجه تضمین اولیه ، ریسک بازار آتی را برای ورود به بازار جبرانی و به اصطلاح کال مارجین شدن معامله گران و کارگزاران کاهش می‌دهد ، خاطر نشان کرد: گرچه این موضوع می تواند در نگاه نخست به عنوان یک حسن برای کنترل ریسک بازار آتی در نظر گرفته شود اما در حقیقت از شادابی و حضور پررنگ بازیگران پر تحرک این بازار به شدت می کاهد.



آرش سلیمانی با اشاره به میزان سود و زیان حاصل از خرید و فروش در بازار نقدی و آتی سکه طلا ، اظهار کرد: اختلاف قیمت سکه در بازار نقدی و آتی با توجه به تغییر اهرم مالی از رقم 10 به 3 در هر قرارداد به طور معمول امکان کسب بازده برای معامله گران این بازار به ویژه خریداران را خواهد کاست.

وی افزود: عدم کسب بازده مناسب در بازار آتی، آربیتراژ گران سکه طلا را مجبور خواهد کرد با خروج از این بازار منفعت خود را تنها در بازار نقدی جستجو کنند. در این زمینه شیوه عملکرد بورس کالا مانند پلیسی است که برای کنترل عده ای دوچرخه سوار ناشی در خیابان ، همه راکبان دوچرخه را به نصب اجباری چرخ کمکی می کند در حالی که استراتژی همه این افراد در دوچرخه سواری یکسان نیست.



به باور این کارشناس، تغییر وجه تضمین اولیه در بازار قرارداد های آتی سکه طلا باید همچون دیگر بازارهای مالی دنیا بر عهده کارگزار نهاده شود تا براساس میزان ریسک پذیری مشتریان نسبت به اعمال آن اقدام کنند.



سلیمانی در پایان با پیش بینی روند صعودی قیمت طلا در بازارهای جهانی ، گفت: در حال حاضر قیمت های جهانی طلا در موج سوم صعودی نمودارهای تکنیکالی خود بوده و معاملات پر حجم قراردادهای مشتقه این فلز گران بها نیز از تداوم رشد قیمت ها در بازار های بین المللی حکایت دارد.