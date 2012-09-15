شماره جدید فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره مقالات سیاست خارجی ج.ا.ایران در قبال فلسطین از منظر سازه‌انگاری نوشته سید جلال دهقانی فیروزآبادی، نسیبه شهبازی و احمد فریدونی و نقد روانشناسی راوی(شخصیت) در کتاب «دا» براساس آرای کارل رانسوم راجرز از یحیی طالبیان و احمدرضا بیابانی آمده است.

همچنین بررسی دیدگاه‌های انقلابی از منظر اندیشمندان مکاتب فرانسه و ایتالیا و تطبیق آن با انقلاب اسلامی ایران نوشته سیدجواد امام‌جمعه‌زاده و سیدعلی مرتضوی امامی زواره، بازشناسی صفات مسئولان در نظام اسلامی با رویکردی بر سیره امام خمینی(ره) از لطف الله فروزنده دهکردی و محمد ترکمنی و تأثیر روحانیت بر فرهنگ سیاسی شیعی- ایرانی نوشته امیرمسعود شهرام‌نیا، مجید نجات‌پور و علی خواجه و بازخوانی رویکرد پوزیتویستی در اندیشه سیاسی مهندس بازرگان به قلم ناصر جمالزاده و سجاد چیت‌ساز، قوم‌گرایی از نگاه قرآن از عباس اشرفی وسید ابوالقاسم پرواسی هم از دیگر مقالات منتشر شده است.

نشریه رهیافت انقلاب اسلامی به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی دکتر عبداله عبدالمطلب و سردبیری دکتر سیدجلال دهقانی فیروز آبادی منتشر می‌شود.