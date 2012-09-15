پروژه های آبرسانی مهر ماندگار مازندران دهه فجر بهره برداری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌ الاسلام علی اکبر ناصری با بیان اینکه پروژه آبرسانی به شهرهای گروه الف یکی از پروژه‌های جدید الورود به پروژه‌های مهر ماندگار بود که دستیار ویژه رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت آن در مازندران اظهار داشت: پیمانکار این طرح تا یک ماه آینده مشخص و پروژه تا دهه فجر به بهره‌برداری می رسد.

وی ادامه داد: مقرر شد تصفیه‌ خانه این طرح از اول آبان ماه ظرف مدت 18 ماه به بهره‌ برداری برسد.

نماینده مردم بابل درمجلس گفت: کمربندی جنوبی بابل در دو فاز پیگیری می شود، که فاز نخست به طول 18 کیلومتر به صورت کمربندی موقت تا پایان سال به بهره‌ برداری رسیده و در فاز دوم این پروژه تا پایان تیر 92 تکمیل و افتتاح می شود.

راهکارهای نوسازی و بازسازی نساجی قائم شهر بررسی شد



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سرمایه گذاری و توسعه بهتر نساجی قائم شهر در شهرک صنعتی اتفاق خواهد افتاد، گفت: نساجی قائم شهر صنعتی با سابقه بوده و تنها حفظ آن بدون توسعه شایسته نیست.

شافعی در جلسه بررسی راهکارهای نوسازی و بازسازی شرکت نساجی قائم شهر، بر استفاده از ظرفیت های مالی این شرکت برای نوسازی و بازسازی تاکید و کرد و افزود: زمین های این واحد به عنوان سرمایه های بلا استفاده محسوب و روز به روز بر بدهی های این شرکت افزایش می یابد.

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، نوسازی و انتقال همزمان را بهترین راهکار برای احیا شرکت نساجی قائم شهر دانست و ادامه داد: مسئولان شهرستان و استان طوری برنام ریزی کنند تا با تفکیک و فروش اراضی این شرکت بدون صدمه رسیدن به بخش های تولیدی آن سرمایه لازم برای نوسازی و بازسازی این کارخانه فراهم شود زیرا دولت اجازه سرمایه گذاری ندارد.

ساخت فیلم موهن توهین به پیامبران و ملتهای جهان است



امام جمعه بابل گفت: برافراشتن پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله در سفارتخانه ها دشمنان اسلام را به خاک مذلت می نشاند و نتیجه این خیانت ها به خود استکبار جهانی برخواهد گشت.

حجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به اینکه، جهان باید کاری کند که هزینه های حرکت های خبیث این استکبار را برآنها سنگین کند بیان داشت: حضرت امام خمینی(ره) بعد از حرکت سلمان رشدی مرتد، آنچنان با دشمنان اسلام برخورد محکمی کرد و به آنها دیگر جرات جسارت نداد.

وی با بیان اینکه حرکت های خبیث و موهن استکبار جهانی هیجان مسلمانان را برای براندازی دست نشاندگان استکبار جهانی بر می انگیزاند، افزود: این صحنه ها و ساخت فیلم موهن علیه حضرت محمد بن عبدالله ، توهین به همه پیامبران و ملت های جهان است.

مردم همیاران ارتقای کیفیت نان



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور گفت: سامانه سنجش کیفیت نان به منظور ارتقا کیفیت و بهداشت نانهای مصرفی راه اندازی شده است.

رضا افرازه با اشاره به چگونگی مشارکت مردم در سامانه سنجش کیفت نان (سکنا) اظهار داشت: شهروندان با ارسال پیامک از طریق سامانه 300001518 با ارائه کد نانوایی و نمره بین صفر تا 20 میزان کیفیت نان را مشخص می کنند.