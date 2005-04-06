دكتر محمد باقر منهاج در گفتگو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" گفت : شهر مجازي به لحاظ تمثيلي در واقع يك بازرگان بدون منشي است، يك ساختار بدون ساختمان. در اين سيستم همه كارها را مي ‌توان از طريق اينترنت بدون مراجعات درون شهري انجام داد.

استاد دانشگاه صنعتي اميركبير با اشاره به معضلات و مسائل شهر مجازي تصريح كرد: در زمينه شهر مجازي مشكلات، معضلات و پرسشهايي است كه بايد پاسخ داده شود. مسائلي مانند اينكه آيا چنين جامعه اخلاقي هست؟ آيا جامعه ‌اي به اين شكل يك جامعه زنده خواهد بود ؟ سرنوشت فرهنگ در اين جامعه چه مي‌شود؟ ارتباط آدم‌ها در چنين فضايي چگونه خواهد بود؟ زندگي اجتماعي به چه صورت در خواهد آمد؟ و ... كه اين مباحث در سراسر جهان مورد بحث و بررسي است.



وي يادآور شد : يكي از معضلات ايجاد جامعه شهري مبتني بر اينترنت (شهر مجازي) كاهش ميزان اشتغال در آن جامعه است. به عنوان مثال در اثر ايجاد شهر مجازي تعداد منشي‌ هايي كه در اين جامعه بيكار خواهند شد بسيار قابل توجه خواهد بود. در جامعه اي كه شهر مجازي جاي شهرهاي فعلي را مي گيرند، جامعه رباتها جاي جامعه انساني را مي‌گيرند و جامعه، جامعه ‌اي نخبه محور خواهد بود و كساني كه نخبه نباشند وضعيتشان نامعلوم خواهد شد. اينكه آيا انسان‌ها مي‌ توانند هوشمندانه جلوي اين فرآيند را بگيرند و اينكه چه مناسباتي بين آنها برقرار خواهد بود، چيزي است كه بايد به صورت همه جانبه و جهاني بررسي شود نه به صورت موضعي.



دكتر منهاج خاطرنشان كرد : با وجود تمامي مشكلات و معضلات شهر مجازي، ما نيز ناچار هستيم به سمت ايجاد چنين شهرهايي حركت كنيم. اگر خودمان هم مايل به چنين كاري نباشيم تكنولوژي ما را به اين سمت خواهد برد.



وي كه در سال 2004 به عنوان دانشمند برتر جهان انتخاب شده است، تصريح كرد : ايجاد شهر مجازي در كشور ما نيز حتمي است و راهي جز اين نداريم. اگر ما خود اقدام به چنين كاري نكنيم تكنولوژي خود به خود جامعه ما وارد مي‌شود و ما با عملي انجام شده مواجه خواهيم شد و آن وقت تطبيق با شرايط بسيار دشوار خواهد بود.