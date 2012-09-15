جشنواره منطقه ای "محیط زیست در آموزه های رضوی" درفارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی صبح شنبه در نشست خبری این جشنواره، گفت: این جشنواره در دو بخش فیلم و عکس به صورت آماتور و حرفه ای برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار نیز تا 26 شهریور ماه است.

وی تصریح کرد: این جشنواره دارای دو دبیرخانه است که دبیرخانه بخش حرفه ای در مشهد مقدس قرار دارد و دبیرخانه آماتور نیز در استان فارس فعالیت می کند.

مدیرکل محیط زیست استان فارس با اشاره به استانهایی که آثار خود را به دبیرخانه فارس ارسال می کنند، افزود: استانهای اصفهان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان استانهایی هستند که باید آثار خود را به دبیرخانه استان فارس ارسال کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 12 فیلم و 12عکس از استان فارس و اصفهان به دبیرخانه ارسال شده و مابقی استانها نیز تا فردا آثار خود را ارسال می کنند.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: به سه اثر برگزیده فیلم و سه اثر برگزیده عکس جوایزی اهدا می شود.

مدیرکل محیط زیست استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص نامگذاری این جشنواره تاکید کرد: امام رضا(ع) به عنوان ضامن آهو" شناخته شده اند که این نشان از تاکید ائمه و پیامبران از جمله پیامبر اسلام(ص) به حمایت از محیط زیست است.