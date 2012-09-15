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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۵۸

ابراهیمی کارنامی:

جشنواره منطقه ای "محیط زیست در آموزه های رضوی" درفارس برگزار می شود

جشنواره منطقه ای "محیط زیست در آموزه های رضوی" درفارس برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان فارس از برگزار شدن جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی ابراهیمی کارنامی صبح شنبه در نشست خبری این جشنواره، گفت: این جشنواره در دو بخش فیلم و عکس به صورت آماتور و حرفه ای برگزار می شود و آخرین مهلت ارسال آثار نیز تا 26 شهریور ماه است.

وی تصریح کرد: این جشنواره دارای دو دبیرخانه است که دبیرخانه بخش حرفه ای در مشهد مقدس قرار دارد و دبیرخانه آماتور نیز در استان فارس فعالیت می کند.

مدیرکل محیط زیست استان فارس با اشاره به استانهایی که آثار خود را به دبیرخانه فارس ارسال می کنند، افزود: استانهای اصفهان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان استانهایی هستند که باید آثار خود را به دبیرخانه استان فارس ارسال کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 12 فیلم و 12عکس از استان فارس و اصفهان به دبیرخانه ارسال شده و مابقی استانها نیز تا فردا آثار خود را ارسال می کنند.

ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: به سه اثر برگزیده فیلم و سه اثر برگزیده عکس جوایزی اهدا می شود.

مدیرکل محیط زیست استان فارس در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص نامگذاری این جشنواره تاکید کرد: امام رضا(ع) به عنوان ضامن آهو" شناخته شده اند که این نشان از تاکید ائمه و پیامبران از جمله پیامبر اسلام(ص) به حمایت از محیط زیست است.

کد مطلب 1696224

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