حاجی بابایی و دانشجو به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس فراخوانده شدند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح دو فوریتی معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعاب، بررسی لایحه بیمه بیکاری و بررسی طرح سازماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی دستور کار روز یکشنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است.

بازدید از سایت انرژی هسته ای نطنز برنامه کاری روز دوشنبه اعضای این کمیسیون است.

روز سه شنبه نیز گزارشی از عملکرد ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به اعضای کمیسیون ارائه می شود.

کمیسیون از وزیر علوم دعوت کرده تا سه شنبه پاسخگوی سوال الیاس نادران نماینده تهران و سوال علی ایرانپور نماینده مبارکه باشد همچنین قرار است حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش هم برای پاسخ به سوال نادر قاضی پور و جواد جهانگیرزاده نمایندگان ارومیه و حمید رسایی نماینده تهران در کمیسیون حاضر شود.