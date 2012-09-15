جشنواره تئاتر رضوی، به ارتقاء سطح تئاتر استان کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور درتومی با بیان اینکه هنر ابزار برجسته ای در خدمت توسعه فرهنگ دینی است، افزود: هر پیامی که بخواهد فراگیر و اثر گذار باشد باید از طریق هنر به جامعه منتقل شود.

وی اظهارداشت: تئاتر از جمله هنرهایی است که از طریق آن می توان مسائل دینی را تبین کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گرمه با اشاره به استقبال خوب مردم خراسان شمالی از جشنواره تئاتر رضوی در سه دوره گذشته، گفت: شناسایی فرصت ها وارتقاء سطح تئاتر استان از دیگر پیامدهایی است که می توان از طریق این نوع جشنواره ها به آن دست یافت.

درتومی، گسترش دامنه برگزاری جشنواره های رضوی به شهرستان ها را در ارتقاء رشد هنر تئاتر این مناطق و بهره مندی بیشتر مردم از تئاتردینی موثر دانست و تاکید کرد: اسفتاده از این ظرفیت باید مورد توجه متولیان و ستاد برگزاری جشنواره قرارگیرد.

وی افزود: شناسایی نیازمندی های شهرستان ها در این حوزه، از دیگر دستاوردهای برگزاری جشنواره رضوی است که می تواند در جهت ارتقاء هنر تئاتر و رفع کاستی های موجود موثر باشد.

نماینده عالی دولت در گرمه با اشاره به بهره بردای مجتمع فرهنگی و هنری گرمه در دهه فجر سال جاری تصریح کرد: این شهرستان آمادگی خواهد داشت تا در آینده نزدیک میزبان گروه های شرکت کننده در جشنواره های فرهنگی و هنری باشد.

نهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی از 28 الی 30 شهریور ماه سال جاری، دردو نوبت صبح و عصر در تالار مجتمع فرهنگی و هنری گلشن و نیز تالار حافظ بجنورد برگزار خواهد شد.