ارزشهای دینی و فرهنگی در برگزاری کنسرتهای موسیقی در کرمان حفظ شود

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق روال قانونی، گروه های موسیقی برای برگزاری کنسرت باید در ابتدا اقدامات لازم را برای اخذ مجوز انجام دهند.

وی افزود: دستگاه های مختلفی از جمله اماکن، نیروی انتظامی و ارشاد اسلامی برای دادن کنسرت باید استعلام لازم را انجام دهند.

سعیدی با بیان اینکه در مرحله آخر، درخواست گروه مورد نظر در شورای تامین مورد بررسی قرار می گیرد، اظهار داشت: این مسئله نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد که اجرای برنامه مورد نظر مشکل امنیتی نداشته باشد.

فرماندار کرمان با بیان اینکه حفظ ارزشهای دینی و فرهنگی در اجرای کنسرتهای موسیقی باید مورد توجه جدی قرار گیرد، اظهار داشت: بینش، اخلاق و رفتار حرفه ای در کارهای هنری یک اصل مهم و اساسی بوده است.

گروه های موسیقی کرمان در حال حاضر در زمینه برگزاری کنسرت با مشکلات متعددی روبرو هستند، نبود سالن مناسب برای برگزاری کنسرت و همچنین موانع مختلف در زمینه اخذ مجوز از جمله این موارد بوده است.

هنرمندان این حوزه متقاضی رفع این مسایل از سوی مسئولین هستند.

