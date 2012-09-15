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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

نمایندگان ایران در مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان خوش درخشیدند

نمایندگان ایران در مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان خوش درخشیدند

تبریز - خبرگزاری مهر : نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در چهارمین مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان خوش درخشیدند و توانستند رتبه های برتر این مسابقات را از آن خود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان ایران در هر دو بخش این مسابقات که در دو بخش حفظ و قرائت برگزار شد توانستند رتبه اول این دسته از مسابقات را کسب کنند.

در این دوره از مسابقات که از 21 شهریورماه به میزبانی شهرداری تبریز و در دوبخش حفظ کل و قرائت با حضور 100 قاری و حافظ کل دانشجو از 52 کشور مسلمان در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز برگزار شد، در رشته حفظ کل قرآن کریم،  ابوذر کرمی از جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب رتبه اول این مسابقات شد و پس از وی محمدالمصطفی ولدالشیخ احمد از موریتانی و محمد خفاجی المحلاوی از مصر،  حائز رتبه‌های دوم و سوم شدند.

در رشته قرائت نیز مجید فقیه نماینده شایسته جمهوری اسلامی ایران اول شد و رتبه‌های دوم و سوم این دوره از مسابقات به ترتیب به محمد مهدی عزالدین از لبنان و عنایت الله عصمت‌یار از افغانستان رسید.
 

کد مطلب 1696233

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