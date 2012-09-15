  1. بین الملل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۸

"لئون پانتا":

فیلم موهن بیانگر دیدگاه دولت آمریکا نیست!

فیلم موهن بیانگر دیدگاه دولت آمریکا نیست!

وزیر دفاع آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای مصری خود اعلام کرد فیلم موهن و ضد اسلامی پخش شده در آمریکا بیانگر رای و اندیشه ملت و دولت این کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، لئون پانتا شب گذشته در گفتگوی تلفنی با "عبدالفتاح السیسی" همتای مصری خود اظهار داشت: توهین به پیامبر اسلام (ص) تجاوز به اسلام محسوب می شود.

وی ضمن مخالفت خود با پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا و با بیان اینکه این فیلم تنها بیانگر رای و اندیشه تولید کنندگان آن است، گفت: واشنگتن خواهان توسعه روابط نظامی با قاهره است.

پانتا مدعی شد: ملت و دولت آمریکا به تمام ادیان آسمانی به ویژه دین اسلام احترام می گذارند و ما معتقدیم باید مانع از تکرار چنین اقدامات توهین آمیزی شویم.

کد مطلب 1696237

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