فیلم موهن بیانگر دیدگاه دولت آمریکا نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، لئون پانتا شب گذشته در گفتگوی تلفنی با "عبدالفتاح السیسی" همتای مصری خود اظهار داشت: توهین به پیامبر اسلام (ص) تجاوز به اسلام محسوب می شود.

وی ضمن مخالفت خود با پخش فیلم موهن و ضد اسلامی در آمریکا و با بیان اینکه این فیلم تنها بیانگر رای و اندیشه تولید کنندگان آن است، گفت: واشنگتن خواهان توسعه روابط نظامی با قاهره است.

پانتا مدعی شد: ملت و دولت آمریکا به تمام ادیان آسمانی به ویژه دین اسلام احترام می گذارند و ما معتقدیم باید مانع از تکرار چنین اقدامات توهین آمیزی شویم.