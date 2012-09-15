فرهنگ استفاده از دوچرخه در استان قزوین احیاء شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود نصرتی در مراسم دوچرخه سواری که صبح شنبه به مناسبت هفته ترافیک با حضور مدیران ارشد استان برگزار شد با بیان اینکه امسال برای اولین بار مراسم‌های هفته ترافیک در قزوین اجرایی شده است اظهارداشت: با برگزاری این مراسم با نگاه مدیران شهری و استانی فرهنگ استفاده از دوچرخه آغاز شده است و امیدواریم در سطح استانی و کشوری نهادینه شود.

وی یادآورشد: استفاده از دوچرخه به عنوان اصلی ‌ترین ابزار حمل و نقل کمک شایانی به سلامت فرد و ترافیک شهر خواهد کرد.

شهردارر قزوین با بیان اینکه با شروع مدارس باید استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل نهادینه شود، افزود: رونق استفاده از دوچرخه کار جدیدی نیست بلکه باید فرهنگ گذشته را که همه از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده می کردند دوباره احیاء کنیم.

وی بیان کرد: در گذشته دانش آموزان با دوچرخه به مدرسه تردد می کردند اما در حال حاضر با وجود سرویس‌ های مدارس علاوه بر اینکه ترافیک در سطح شهر ایجاد شده است دانش آموزان دیگر به سلامت اهمیت نمی ‌دهند.

نصرتی با اشاره به اینکه اگر نتوانیم فرهنگ استفاده از دوچرخه را از دانش آموزان آغاز کنیم در بزرگسالی نمی توان این افراد را به استفاده از دوچرخه توجیه کرد، گفت: علاقمندان بسیاری هستند که می خواهند از دوچرخه برای تردد به محل کار استفاده کنند اما به دلیل فرهنگ غلط این اتفاق نمی ‌افتد.

شهردار قزوین تصریح کرد: امیدواریم با این حرکت نمادین شاهد توسعه استفاده از دوچرخه در سطح گسترده باشیم و بیشتر از گذشته به موضوع سلامت بپردازیم.

