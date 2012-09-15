هفتمین جشنواره آشهای سنتی نیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که از صبح شنبه با حضور گسترده شهروندان و مسافران تابستانی آغاز شده بود، بیش از 25 گروه از سراسر استان ضمن غذاها و آش سنتی خود، تولیدات خود را نمایش و عرضه کردند.

فرماندار شهرستان نیر در مراسم افتتاحیه این جشنواره گفت: جشنواره آشهای سنتی نیر در شش سال گذشته در منطقه طبیعی بولاغلار این شهرستان برگزار شده و امسال هفتمین دوره آن برگزار می شود که با استقبال مردم استان و مسافران ورودی به استان اردبیل قرار گرفته است.

حمید عباداللهی با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره ای می تواند رونق گردشگری شهرستان نیر و استان را فراهم کند، تصریح کرد: با برگزاری این جشنواره افراد حاضر در مراسم می توانند با آشهای سنتی و طبیعت بکر منطقه آشنا شده و این منطقه را مقصد گردشگری خود قرار دهند.

وی با اشاره به حضور پررنگ مسافران و استقبال مردمی از این جشنواره افزود: استقبال مردمی و حضور گردشگران فرصت مناسبی برای معرفی آثار تاریخی و طبیعی شهرستان است تا قدم موثر و عملی برای رونق صنعت توریسم در منطقه برداشته شود.

فرماندار نیر با بیان اینکه آشهای متنوعی در این جشنواره طبخ شده است، اضافه کرد: در این جشنواره علاوه بر پخت آش دوغ اردبیل، آشهای آش گوجه، گیلدیگ آشی، ترشولو آش، آش کشک و... طبخ شده تا برای شرکت کنندگان در این جشنواره معرفی شوند.

عباداللهی با اشاره به طبیعت بکر منطقه بولاغلار ادامه داد: چشمه سار بولاغلار در فاصله 500 متری محدوده شهر نیر و در شمالغرب این شهرستان واقع شده که همه ساله مسافران زیادی را میزبانی می کند.

وی با بیان اینکه پنج چشمه آبی در منطقه بولاغلار وجود دارد، تصریح کرد: آب تمام چشمه ها در مسیر کوتاهی به یکدیگر پیوسته و از طریق "نیر چای" به "بالیخلو چای" اردبیل می پیوندند.