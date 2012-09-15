بیانیه جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در واکنش به اهانت به ساحت پیامبر اعظم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود که برای محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) صادر شده است آورده است: اکنون به روشنی شاهد آن هستیم که توطئه های امریکا امروز در دنیا مخصوصا منطقه خاورمیانه شکست خورده است و بیداری اسلامی در منطقه، منافع نظام سلطه را به خطر انداخته و امریکا از ترس از بین رفتن همه منافع خود در دنیا و منطقه، مکرر دچار اشتباهات فاحش شده و با هدف تغییر این معادله کلی و برقراری سلطه مجدد خود، اقدام به تحرکاتی می کند که باید گفت این فرآیندی که دنبال می‌شود، قطعاً سراشیبی سقوط دولتمردان امریکایی و صهیونیست جهانی را تسریع خواهد کرد.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی ضمن محکومیت شدید اقدام وقیحانه و زشت استکبار جهانی در اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص)، نفرت و انزجار خود را از این‌گونه حرکات مذبوحانه، اعلام می دارد و این ضایعه تاسف‌بار را به محضر مبارک امام زمان(عج)، ولی امر مسلمین جهان ،علمای اسلام و و امت بزرگ اسلامی تسلیت می‌گوییم.

بی شک توهین به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص)، اهانت به مقدسات مسلمانان جهان، قداست ستیزی و.. از جمله توطئه های کهنه شده نظام سلطه است که هر روز رنگ و لعابی تازه به خود می گیرد. اهانت به دین مبین اسلام و پیامبر عظیم الشأن(ص) در فیلم ها و رسانه های اروپایی و آمریکایی تا سوزاندن قرآن توسط کشیش ملعون آمریکایی و چندی پیش اهانت به ساحت مقدس امام هادی (ع) توسط پیاده نظام داخلی صهیونیست جهانی؛ بخشی از توطئه صهیونیست جهانی است که به طور دقیق پاشیدن خاک بر چهره تابناک خورشید است.

اکنون به روشنی شاهد آن هستیم که توطئه های امریکا امروز در دنیا مخصوصا منطقه خاورمیانه شکست خورده است و بیداری اسلامی در منطقه، منافع نظام سلطه را به خطر انداخته و امریکا از ترس از بین رفتن همه منافع خود در دنیا و منطقه، مکرر دچار اشتباهات فاحش شده و با هدف تغییر این معادله کلی و برقراری سلطه مجدد خود، اقدام به تحرکاتی می کند که باید گفت این فرآیندی که دنبال می‌شود، قطعاً سراشیبی سقوط دولتمردان امریکایی و صهیونیست جهانی را تسریع خواهد کرد.

مسلمانان خشمگین در تمامی کشورها به دنبال اهانت به پیامبر خود از دیوار سفارت امریکا بالا می‌روند و پرچم این کشور را پایین کشیده و آتش می‌زنند و به جای آن پرچم لا اله الا الله را بر می‌افرازند، این بدان مفهوم است که ضدیت با امریکا تنها منحصر به لیبی و به آتش کشیدن سفارت این کشور نمی شود، بلکه این اتفاق در یمن، مصر، تونس، اردن، ترکیه و ده‌ها کشور منطقه و حتی کشورهای فرا‌منطقه‌ای همچون کشورهای امریکایی و اروپایی رخ داد. در این صورت است که باید نظام سلطه دریافته باشد که انزوایی جهانی آن را فرا گرفته و نفرت و انزجار به آن رو به فزونی گرفته است.

این روزها این تنها سلمان رشدی مرتد، کارگردان هتاک و آن کشیش ملعون آمریکایی نیست که باید به سوراخی برای حفظ جان خود بخزد، بلکه سفیران کشور توهین‌کننده در کشور‌های اسلامی نیز دیگر احساس امنیت نخواهند کرد و بی هیچ شک و شبهه ای، ادامه شکسته شدن ابهت پوشالی آمریکا، اسراییل و غرب در مناطق اسلامی که با موج بیداری اسلامی تشدید شده است، می‌تواند تبعات جدی برای این نظام سلطه داشته باشد که مهمترین آن، اضمحلال رژیم اشغالگر و سقوط حاکمان کاخ سیاه آمریکا خواهد بود.