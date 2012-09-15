بررسی طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه دولتی و بررسی طرح عقد قرار داد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و حذف شرکتهای پیمانکار در دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد.

کمیسیون اجتماعی همچنین روز سه شنبه طرح یک فوریتی تعیین تکلیف قراردادهای تامین نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و طرح یک فوریتی رفع موانع اجرایی قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را بررسی می کند.

کارگروه رفاه و تامین اجتماعی این کمیسیون نیز روز سه شنبه بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ( اعاده شده از شورای نگهبان) را در دستور کار خود دارد.

دعوت از رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی برای ارائه گزارش عملکرد برنامه کارگروه رفاه و تامین اجتماعی در روز سه شنبه است.