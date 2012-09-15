تولید کنندگان فیلم اهانت به پیامبر اسلام(ص) باید اعدام شوند

آیت الله سید علی اصغر دستغیب در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه مسلمانان جهان هیچگاه چنین توهین بزرگی را نخواهند بخشید، گفت: از لحاظ ما مسلمانان اهانت به پیامبر اسلام(ص) باید با حکم اعدام روبه رو شود و ما نیز در انتظار اجرای چنین حکمی هستیم.

وی افزود: آنانی که خود را طرفدار حقوق بشر می دانند و به قول خودشان برای انسانها جایگاه و احترام قائل هستند باید بدانند که تنها را برائت جستن از ساخت چنین فیلم موهنی مجازات سخت مباشرین این فیلم است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه به چه دلیل منتقدین "هولوکاست" در زندان به سر می برند، یادآور شد: اگر دشمنان اسلام معتقد به آزادی بیان هستند به چه دلیل نویسندگان مطالب در خصوص "هولوکاست" در زندان به سر می برند.

آیت الله دستغیب تاکید کرد: این افراد باید بدانند که اهانت به مقدسات یک میلیارد نفر مسلمان تاوان سنگینی خواهد داشت.