ثبت نام 2450 نفر در طرح حفظ قرآئت قرآن کریم در گرگان

حجت الاسلام روح الله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 70 درصد بانوان و 30 درصد آقایان بوده اند که در سه مقطع کودکان، نوجوانان و 18 ساله به بالا هستند.

وی اظهار داشت: قرار است طی هفت ماه و هفته ای دو جلسه تا اسفنده ماه این طرح صورت گیرد و در پایان سه جزء برتر قرآن کریم حفظ خوهد شد.

وی عنوان کرد: همچنین پیش بینی کرده ایم هفت هزار نفر را برای مسابقات قرآنی در رشته ها و موضوعات اذان، تواشیح، حفظ و قرآئت قرآن، ترتیل، مفاهیم شرکت دهیم.

حجت الاسلام سلیمانی افزود: علاقمندان می توانند برای ثبت نام به اداره اوقاف استان، شهرستان و یاد دفاتر امامزادگان مراجعه کنند.