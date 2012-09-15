هنرمندان حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد ساخت فیلم موهن آمریکایی را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه آمده است: اهانت به پیامبر عظیم الشأن اسلام مؤید بی خردی و قشری نگری دشمنان اسلام است و بیش از پیش دنیای پر از عداوت و دلهای سیاه و آلوده ناپاکان را برای جهانیان آشکار کرد تا همه بفهمند که ناتوانی در برابر قامت برافراشته مسلمانان که تعالی اندیشه آنها همواره با شتاب، به سمت ویرانی کاخ مستکبران عالم پیش می تازد، باعث شده تا دشمنان در پناه بی خدایی خویش به تزویر روی بیاورند، شاید بتوانند چند صباحی شولای بی مقدار خویش را از گزند تقدیر در امان دارند.غافل از اینکه همانا وعده خداوند بزرگ که نابودی ظالمان و کافران است، به زودی محقق خواهد شد.

در همین راستا ما هنرمندان حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن اعلام انزجار از این حرکت سخیف و ددمنشانه ایادی آمریکا و صهیونیست، با حس غلیظ همبستگی و پشتیبانی از ارزشهای دین مبین اسلام و شخصیت آسمانی، منحصر به فرد و منزه آخرین فرستاده خداوند، حضرت محمد (ص)، اعلام می کنیم که تا همیشه تاریخ از هویت و ماهیت دین مبین اسلام و پیامبر گرانقدرش با قلم، هنر و خون خود پاسداری خواهیم کرد و تا محو دشمنان دیرینه اسلام از پای نخواهیم نشست.