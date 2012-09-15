هیئات مذهبی در همه مناسبتها اقدام به برگزار مراسم کنند

اسماعیل برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان هیئت های مذهبی باید در راستای تعمیق باورهای دینی و مذهبی به ویژه جوانان در طول ایام سال و در مناسبت های مختلف برنامه ریزی کنند.

برزگرزاده بیان داشت: هیئات مذهبی باید فعالانه در کلیه مراسم مذهبی حضوری پویا داشته باشند.

وی افزود: حضور این هیئت ها نباید به چند مورد خاص مانند ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) خلاصه شود.

برزگرزاده با تشکر از هیئاتی مانند هیئت عزاداری روستای شهرسب، محله نبادان و درب قلعه به دلیل حضور در مراسم شهادت امام صادق(ع) یادآور شد: مردم هر کجا که مسئولان مذهبی تلاشی برای بزرگداشت شعائر دینی داشته باشند، حاضر هستند و این پتانسیل می طلبد که در راستای گرامیداشت این ایام در طول سال که می تواند ایام ولادت را نیز شامل شود، تلاش کنیم.

برزگرزاده افزود: در برگزاری مراسم مذهبی به خصوص در جشن ها بایدها و نبایدها که باعث حفظ شئون می شود نیز باید مدنظر قرار گیرد.