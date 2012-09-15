تحریم ها ایران اسلامی را از پیشرفت باز نمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید مهدی تقوی پیش از ظهر شنبه در آئین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان افزود: برگزاری این دوره از مسابقات تاثیر بسزایی در بسط فضای معنوی شهر دارد که تا مدت ها چتر معنویت در تبریز باز خواهد بود.



وی ابراز داشت: این مسابقات دستاوردهای زیادی برای کشور به خصوص شهر تبریز داشت که یکی از آن ها برقراری ارتباط معنوی ویژه میان مردم تبریز و قرآن کریم طی روزهای برگزاری مسابقات است.



حجه الاسلام تقوی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: متسابقین و شرکت کنندگان خارجی نیز با حضور در ایران و تبریز با پیشرقت های این استان و ایران اسلامی آشنا شدند و ثابت گردید که با وجود تمامی تحریم ها ایران اسلامی به پیشرفت های علمی متعددی دست یافته است.



به گفته وی برگزاری مسابقات قرآن در سطح دانشجویی نیز از دیگر ویژگی های این دوره به شمار می رود که توانست توسعه معنویت در فضای علمی دانشجویی را در سایه قرآن و تمسک به آن نهادینه ساخته و باعث گردد ، دانشجویان در سایه این مسابقات حق طلبی را تمرین و تثبیت کنند .



وی در ادامه مباحث مطرح در حوزه بیداری اسلامی ، اعتراض به ساخت فیلم توهین آمیز و مباحث دیگر در طول برگزاری این مسابقات را زمینه ساز ایجاد فصای حق طلبی در حوزه دانشجویی در سابه این مسابقات دانست.



حجه الاسلام تقوی در عین حال افزود: به برکت قرآن و مکتب اهل بیت علم از سیطره اندیشه های مادی خارج و در سطح اسلام فراگیر و جاری و ساری شده است.



دبیر مسابقات قرآنی تبریز افزود: بررسی و تبیین ابعاد شخصیتی و معرفتی امام صادق (ع) به عنوان رئیس مکتب فقه جعفری از دیگر دستاوردهای مهم این مسابقات به شمار می رود.



وی در خاتمه با اعلام این که جهاد دانشگاهی همیشه پشتیبان دانشجویان و قرآن پژوهان است، از دست اندرکاران برگزاری این مسابقات به ویژه شهرداری تبریز قدردانی کرد.