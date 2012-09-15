نشستن نیم هلال روی صندلی در سنین رشد مضر است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادقیان با بیان اینکه رعایت اصول صحیح نشستن در پیشگیری از مشکلات ستون مهره‌ها موثر است اظهار داشت: طرز صحیح نشستن موجب حفظ حالت طبیعی ستون مهره‌ها شده و عضلات هر قسمت مجبور نمی‌شوند برای جبران وضعیت غلط نشستن کار بیشتری بکنند و دچار اسپاسم و خستگی شوند.

وی توصیه کرد: کف‌پا، باسن، پشت و کتف شما باید در وضعیت صحیح قرار بگیرند تا احساس راحتی کنید.

صادقیان بیان داشت: اگر پای شما به زمین نرسد و آویزان باشد موجب خستگی و درد می‌شود؛ اگر کتف به صندلی نچسبد، سر به ناچار در حالت جلو می‌افتد و خستگی، گرفتگی عضلات گردن و گاهی سوزش کتف را موجب می‌شود.

وی در پاسخ به این که گاهی افراد خود را روی صندلی سر می‌دهند و به حالت نیم‌هلال می‌نشینند، این کار به ستون مهره‌ها آسیب می‌رساند؟ تصریح کرد: نشستن طولانی‌ مدت در این وضعیت به ستون مهره‌ها شکل می‌دهد به‌ خصوص اگر فرد در سنین رشد این طور بنشیند، این شکل ‌گیری ناصحیح ستون مهره‌ها پایدار می‌شود و برای فرد ضرر دارد.

این کارشناس در ادامه در پاسخ به این که آیا در سنین بالا می‌توان بدشکلی ستون مهره‌ها را اصلاح کرد؟ عنوان کرد: عضله‌‌های ما در هر سنی 25 درصد قدرت تقویت دارند اما اگر در کودکی عضله‌ های ما درست شکل بگیرند و انحناهای طبیعی در وضعیت اصولی رشد کنند ستون مهره‌ها شکل صحیح می‌گیرد.

وی هشدار داد: در صورتی که افراد در دوران کودکی بد بنشینید ستون مهره بد شکل شده و در میانسالی اگر بخواهید عضله خود را تقویت کنید نیازمند صرف نیروی زیاد و البته بازدهی کمتر هستند بنابراین باید از ایجاد ضرر و آسیب به ستون مهره‌ها جلوگیری کرد و با رعایت اصول بهداشتی ستون مهره‌ها بر سلامت و شادابی خود بیفزاییم.

این کارشناس با تاکید بر این که هنگام مطالعه، نوشتن، غذا خوردن و هر کار دیگر اصول درست نشستن را رعایت کنید گفت: هنگام انجام این گونه فعالیت ها به سمت جلو خم نشوید و ستون مهره‌ها را در زاویه کمتر از 90 درجه قرار ندهید.

صادقیان تصریح کرد: حتی زاویه 90 درجه و کاملا صاف نشستن هم صحیح نیست باید در زاویه 110 تا 120درجه بنشینید چون اگر سرتان را به جلو خم کنید دچار گرفتگی عضلات می‌شوید و بعد از مدتی سردردهای طولانی به سراغتان می‌آید و تمرکز کافی را نخواهید داشت.

وی یادآورشد: موقع نشستن پاها را به زیر صندلی نبرید، این کار گودی کمر‌تان را می‌افزاید و به زانوها فشار می‌آورد.