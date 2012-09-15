بسیاری از تصادفات وحشتناک ناشی از نقص ترمز است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی رضوی با بیان این که عدم ایمنی ناشی از نقص فنی ترمز خودروها، عامل بخش قابل توجهی از تصادفات منجر به فوت و جرح است گفت: این در حالی است که با یک معاینه فنی ساده می‌توان نسبت به رفع این نقص اقدام کرد.

وی با اشاره به این که در کشورهای اروپایی که خودروها با بالاترین استاندارد ممکن ساخته و کنترل می‌شوند، سهم نقص فنی خودروها در تصادفات را 24 درصد اعلام کرده‌اند، اظهار کرد: این در حالی است که در کشور ما با وجود تعداد زیاد خودروهای فرسوده و عدم استاندارد بالای خودروهای تازه تولید شده، سهم نقص فنی خودروها در تصادفات را 13 درصد اعلام می‌کنند.

رضوی با تاکید بر این که حتماً سهم نقص فنی خودروها در تصادفات در کشور ما از 13 درصد اعلام شده بسیار بیشتر است، تصریح کرد: در کشور به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه بیش از 100 سانحه داریم و از نظر نرخ تصادفات با کلمبیا، ونزوئلا و بنگلادش برابری می‌کنیم، در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم تنها 12 سانحه به ازای هر ده هزار وسیله نقلیه است.

وی با بیان این که در در حال حاضر در کشور حدود 15 میلیون دستگاه خودرو تردد می‌کنند که بسیاری از آن‌ها دارای نقص فنی هستند، اضافه کرد: 60 درصد عیوب خودروها مربوط به نقص ترمز، عدم همراستایی فنرها و نقص در کمک فنرهاست و از این رو نقص فنی خودروها همواره به عنوان خطری جدی هموطنانمان را در سفرهای شهری و جاده‌ای مورد تهدید قرار می دهد.

رضوی مراجعه مداوم و به موقع به مراکز معاینه فنی را متضمن اطمینان از ایمنی و صحت عملکرد خودرو دانست و تاکید کرد: از تمام شهروندان به ویژه همشهریان عزیزی که در آخرین هفته تابستان قصد سفر دارند تقاضا می‌کنیم با مراجعه به این مراکز و انجام معاینه فنی خودروهایشان، از ایمن بودن و سلامت وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

مدیر عامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پایان خاطرنشان کرد: یکی از جدی‌ترین راهکارها برای کاهش تصادفات رانندگی و خسارات ناشی از آن، جدی گرفتن معاینه فنی خودروها و استمرار و تداوم این مهم نه تنها در تهران بلکه در سراسر کشور از سوی مردم، رسانه‌ها و پلیس است.