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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۳۸

طی یک ماه اخیر/

18 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی در کهگیلویه پلمپ شد

18 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی در کهگیلویه پلمپ شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه از پلمپ 18مرکز متخلف تهیه و توزیع مواد غذایی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله فرهادی افزود: این مراکز به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت مسائل بهداشتی پلمپ و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بیان کرد: به رغم اخطاریه های قبلی به این مراکز از سوی بازرسان بهداشتی شهرستان، متولیان آن اقدامی در خصوص رفع مشکلات نکرده بودند.

فرهادی بیان داشت: بازرسین طی دو مرحله به این واحدها اخطاریه و برای رفع نقایص بهداشتی مهلت دادند که در این دو مرحله اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.

وی عدم رعایت بهداشت فردی فروشندگان و بهداشت عمومی، نداشتن کارت تندرستی وعرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف را از جمله تخلفات این واحدها عنوان کرد.

کد مطلب 1696290

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