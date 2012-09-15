18 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی غیربهداشتی در کهگیلویه پلمپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله فرهادی افزود: این مراکز به دلیل سهل انگاری و عدم رعایت مسائل بهداشتی پلمپ و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بیان کرد: به رغم اخطاریه های قبلی به این مراکز از سوی بازرسان بهداشتی شهرستان، متولیان آن اقدامی در خصوص رفع مشکلات نکرده بودند.

فرهادی بیان داشت: بازرسین طی دو مرحله به این واحدها اخطاریه و برای رفع نقایص بهداشتی مهلت دادند که در این دو مرحله اقدامی در این خصوص صورت نگرفت.

وی عدم رعایت بهداشت فردی فروشندگان و بهداشت عمومی، نداشتن کارت تندرستی وعرضه مواد غذایی غیر قابل مصرف را از جمله تخلفات این واحدها عنوان کرد.