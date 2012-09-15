امینی در چند دوره از مسابقات کشوری به مقام قهرمانی رسیده بود

مجید سبزه‌پروررئیس هیئت دوچرخه سواری استان البرزدر گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متاسفانه اتفاق تلخی برای مهرداد امینی رخ داد و جا دارد این حادثه تلخ را به خانواره این مرحوم جامعه دوچرخه سواری تسلیت عرض کنم.

وی در خصوص این اتفاق گفت: شب گذشته مهرداد امینی قهرمان دوچرخه سواری به منظور تعمیر دوچرخه یکی از دوستانش به منطقه گوهردشت مراجعه کرده که در خیابان 11 رجایی شهر کرج با چهار نفر از اراذل و اوباش که برای او مزاحمت ایجاد می کنند درگیر می شود .

این مسئول افزود: در این درگیری یکی از اشرار وی را به پشت دکه‌ای کشانده و سه نفر دیگر با ضربات چاقو این جوان ورزشکار را از پای در آوردند.

رئیس هیئت دوچرخه سواری البرز تصریح کرد: امینی در چند دوره از مسابقات از جمله در مسابقات قهرمانی کشور در سالهای 1389و90 نایب قهرمان تیمی شد و در لیگ باشگاهی هم مقام اول ودوم را در سال گذشته به دست آورد



سبزه‌ پرور یادآور شد: با تلاش پلیس این اشرار دستگیر شده‌اند و هم اکنون در آگاهی استان هستند و امیدوارم دیگر شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.