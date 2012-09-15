قرآن جامع ترین اساسنامه بشری است

به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام که امروز شنبه در آئین اختتامیه چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان در تبریز در مصلی اعظم امام خمینی (ره) تبریز توسط دکتر عباس صدری قرائت شد از قرآن به عنوان بزرگ ترین اساسنامه جامعه بشری یاد و تصریح شده است: جامعه اسلامی در هر وقت و زمان ، هر مقدار که علم و تکنولوژی بشری به اوج خود رسیده باشد ، به آن محتاج بوده و افتخار می نماید.



در ادامه این پیام آمده است: قرآن آخرین وحی آسمانی است که راه و رسم زندگی توأم با سعادت را برای آدمیان به ارمغان آورده است. قرآن تضمین کننده سعادت فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی انسان است و در برانگیختن اندیشه ها به سمت کمال نقش بسزایی ایفا می کند.



در بخش دیگری از پیام آیسسکو همچنین آمده است: اینک که موج قرآن گرایی به اوج بی بدیل خود در حال حرکت است و به اعتراف پژوهشگران عرصه قرآن ، جهان اسلام در حال جهشی کم نظیر در وادی قرآن است ، به تناسب افزایش ظرفیت گرایش به قرآن کریم در عرصه جهانی ، نیاز به برنامه های ترویجی نیز بیش از پیش نمایان گردیده است.



آیسسکو همچنین در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین دوره مسابقات بین المللی قرآن دانشجویان مسلمان جهان در تبریز آورده است: این مسابقات از آن دسته اقدامات ترویجی شایسته ای است که فرصت مناسبی را فراهم می آورد تا دانشجویان کشورهای مختلف جهان در قالب رقابتی معنوی با محوریت قرآن گرد هم آمده و هرچه بیشتر با کلام وی مأنوس شوند.