پیام شیعه را باید به همه جا برسانیم/ مردم یزد معرّف سوابق درخشان خود باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت کنگره آیت‌الله العظمی سید محمدکاظم یزدی گفت: بنده از این تشکل و برنامه‌ای که برای معرفی بزرگان و مفاخر اسلام و شیعه پیش گرفته‌اید تشکر می‌کنم و امیدوارم که این مقاصد به احسن وجه تأمین شود.



وی گفت: جهتی که تذکر دادید که یک برنامه این کنگره در قم برگزار خواهد شد، بی‌ مناسبت نیست چرا که حوزه علمیه قم، مدیون یزد است و مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج شیخ عبد الکریم حائری یزدی مؤسس حوزه با آن سوابق، برای مردم یزد افتخار است.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: این که استان یزد، دار العباد یا دار العبادة معرفی شده است نشان از این دارد که سوابق درخشانی از علماء، ‌بزرگان و مردم این دیار در دین‌داری و تعهد و التزام به احکام اسلام وجود داشته است.



وی ادامه داد: البته اینها از استان یزد دور از انتظار نیست و اینها لازمه استعدادی است که در این مردم وجود داشته است و طلاب یزدی هم که از قدیم الایام در قم بوده‌اند هر کدام را که بنده می‌شناختم، همه افراد شایسته، با سابقه، صحیح العقیده، لایق، معروف به اهتمام در تحصیل علم، زهد و خلاصه جهاتی که باید در روحانیت باشد بودند.



آیت الله صافی گلپایگانی گفت: اکنون هم مردم شریف یزد باید این هویت را خیلی عزیز و گرامی بدارند و بیش از سایر بلاد هویت و تعهد خود به احکام و دستورات قرآن و اهل بیت(ع) را نشان دهند و معرّف سوابق درخشان خود باشند.



وی با اشاره به برخی از ویژگی‌های این عالم فقید افزود: یک بُعد مهم وجود ایشان، عظمت در زمینه فقاهت و تألیف و تصنیفاتی است که دارند زیرا وقتی فقها کتاب عروة الوثقی ملحقات و حواشی بر آن را مطالعه می‌کنند، بر قوت علم، استنباط و فقاهت نویسنده آن اعتراف می‌کنند یا حاشیه ایشان بر مکاسب از بهترین و مفصل‌ترین حواشی است که همه فروع را در آنجا جمع‌آوری کرده است.



لزوم معرفی شخصیت های بزرگ به مردم



این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به اینکه یکی از بزرگان یزد که سابقه درخشانی را برای یزد بوجود آورده است مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج سید محمد کاظم یزدی است افزود: فقاهت، زعامت، سیاست، مدیریت و جهات متعدد دیگری که در وجود شخصیت بزرگی، مثل مرحوم آیت الله العظمی آقای سید محمد کاظم یزدی وجود داشته است باید به مردم معرفی شوند تا مردم از آشنایی با زندگانی و سیره این اشخاص درس بگیرند.



وی ادامه داد: بعد دیگر وجود مرحوم آیت الله العظمی یزدی مواضع سیاسی وی است زیرا ایشان در مقابل انگلیسی‌ها در عراق یک آگاهی و بیداری خاصی داشتند که پیام‌های مهم ایشان همه بیانگر آن است؛ یا در قضیه مشروطه، مواضع آگاهانه ایشان بسیار مهم است چراکه ایشان در صحنه‌های مختلفی که لازم بود، دائم الحضور بودند و هرگز از اجتماع و حوادث آن جدا نبودند.



آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داد: ایشان به حوزه علمیه نجف هم حق زیادی دارند و بزرگانی مثل مرحوم آیت ‌الله اصفهانی همه فعالیت‌هایشان ثمره بذری بود که مرحوم سید کاشته بودند امثال ایشان جامع کمالات و فضایل بودند و خدمات زیادی را به مکتب انجام دادند که همه حاکی از خلوص نیّتی بود که داشتند.



وی تصریح کرد: باید این سوابق را مکرر به مردم گوشزد کرد تا فراموش نشود شخصیت بزرگانی همچون شهید آیت الله صدوقی، تقوی و تلاش وی در خدمت به مکتب اهل بیت(ع) بر هیچکس پوشیده نبود و یا مرحوم آیت الله حاج شیخ غلامرضا یزدی صاحب کتاب «مفتاح علوم القرآن» بسیار عالم، متقی، ‌زاهد و حاضر در همه صحنه‌های دفاع از مکتب بود و باید چنین بزرگانی با چنین سوابقی معرفی و تجلیل شوند.



استاد برجسته حوزه اظهار داشت: تجلیل علم، تعظیم علماء و بزرگداشت فقاهت برای این است که مردم قدردان این نعمت عظیم باشند و بدانند که معارف قرآن و دستورات اهل بیت(ع) همه به واسطه زحمات این علما و بزرگان علم و دانش بوده است.



وی یادآور شد: مرحوم آیت الله العظمی حاج سید محمد کاظم یزدی به همه شیعه تعلق دارد، مردم باید قدردان وجود علمایی که خدمت می‌کنند نیز باشند و به آنها احترام کنند.



این مرجع تقلید با اشاره به فعالیت‌های برخی از فرق‌های باطل گفت: بعضی اوقات انسان می‌شنود که در آنجا بعضی فِرَق خودنمایی می‌کنند که نباید این طور باشد و باید، یزد اسلام و یزد شیعه باشد و همه بخصوص علماء و بزرگان مواظب باشند که کسی در آنجا غیر از ولایت اهل بیت(ع) اظهار وجود کند، باید خط پرورش بزرگان، اساتید و علمای برجسته آمر به معروف، ناهی از منکر و مقاوم در مقابل فشارهای بیگانگان ادامه داشته باشد.



در کنگره‌ها پیام دنیای شیعه را به همه جا برسانیم



آیت الله صافی گلپایگانی با اشاره به پیام کنگره‌ها افزود: باید از این جلسات و کنگره‌ها پیام دنیای شیعه را به همه جا برسانیم که سوابق ما این چنین است و راهی که می‌رویم همان راهی است که این بزرگان ما در طول قرون و اعصار داشته‌اند.

