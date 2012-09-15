به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اجرای موفق طرح حجاب و عفاف در دانشگاه پیام نور استان یزد، طی حکمی از سوی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه پیام نور کشور، استان یزد مسئول برنامه ریزی این طرح در کل دانشگاه های پیام نور کشور شد.

با توجه به اهمیت مقوله فرهنگ حجاب و عفاف و ضرورت جایگاه این امر در بین دانشجویان فرهیخته و در راستای تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده از سوی ریاست دانشگاه پیام نور کشور، این مهم با محوریت استان یزد و همکاری سایر استانها به دانشگاه پیام نور استان یزد واگذار شد.

نحوه انتقال و مهمانی دانشجویان در دانشگاه پیام نور یزد اعلام شد

شرایط و نحوه نقل و انتقالی و تغییر رشته و تعیین مرکز محل آزمون در سال تحصیلی جدید دانشگاه پیام نور یزد اعلام شد.

براساس این گزارش، در خصوص تمهیدات انجام شده برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند بعد از گذراندن یک نیمسال تحصیلی بدون اعمال هیچگونه محدودیتی با درخواست مهمان دائم در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته و مهمان موقت کارشناسی ارشد ( به جز درس پایان نامه) اقدام کنند.

در خصوص نحوه انتقال و مهمانی و تغییر رشته دانشجویان نیز دانشجویان متقاضی مهمان بر اساس تاریخ های اعلام شده درخواست خود را از طریق سیستم گلستان ارائه و پس از موافقت مراکز مبداء و مقصد مهمان شدن اعمال می شود.

دانشجویان متقاضی تغییر رشته و انتقال باید با مراجعه به سایت دانشگاه بر اساس تقویم آموزشی اعلام شده در تاریخ های مقتضی با ارائه درخواست کتبی به مرکز محل تحصیل اقدام نمایند.

عفاف مداری و پوشیدگی رفتار ارزشمند متعالی دینی است

اعضای شورای عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور مرکز تفت در دومین جلسه این شورا وضعیت عفاف و حجاب در این مرکز را بسیار خوب توصیف کردند.

در این جلسه که در آستانه سال جدید تحصیلی برگزار شد، اعضای شورا در خصوص راهکارهای تقویت طرح عفاف و حجاب و قاطعیت منطقی در اجرای این طرح بحث و گفتگو کردند.

رئیس دانشگاه پیام نور تفت ضمن تقدیر و تشکر از همکاری همکاران گفت: عفافمداری و پوشیدگی، یک رفتار ارزشمند متعالی دینی و شخصیتی جهان‌شمول است.

اکبرذوالفقاری، توجیه همکاران و اساتید به ویژه همکاران آموزش در راستای اجرای بهینه طرح عفاف و حجاب، اطلاع رسانی به دانشجویان جدیدالورود را مورد تاکید قرار داد.

در این جلسه همچنین مقرر شد در طول ترم تحصیلی دانشجویان برتر حوزه عفاف و حجاب شناسایی، معرفی و تجلیل شوند.

تجلیل از کارمندان و اساتید نمونه این حوزه، همایش توجیهی با موضوع عفاف و حجاب، مسابقه عفاف و حجاب نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که در این جلسه مورد بررسی و اجرای آنها مورد تاکید قرار گرفت.

مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان یزد تودیع و معارفه شد

با صدور حکمی از سوی ریاست دانشگاه پیام نور کشور، جلیل دهقانی فیروزآبادی به عنوان مدیر مالی دانشگاه پیام نور استان یزد منصوب شد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد در این مراسم از زحمات کلیه کارکنان مالی تقدیر و تشکر کرد و دوران مدیرت مالی آقای نامزد را بسیار موفق خواند.

عباس کلانتری افزود: جلیل دهقانی نیز دارای تجربیات شایسته ای در دانشگاه است و امیدوارم با بهره گیری از این تجربیات و تعامل کلیه روسای مراکز و واحدها و عاملین مالی شاهد رشد و پیشرفت بیشتر این دانشگاه در سال جاری باشیم.

در این مراسم از تلاش های جلال نامزد تجلیل جلیل دهقانی به عنوان مدیر مالی دانشگاه پیام نور تفت معرفی شد.

برگزاری مسابقات فوتسال ادارات شهرستان تفت بزرگداشت هفته دولت

قرعه کشی مسابقات فوتسال ادارات شهرستان تفت بزرگداشت هفته دولت با حضور هشت نماینده تیمهای شرکت کننده در دانشگاه پیام نور مرکز تفت برگزار شد.

با توجه به حضور هشت تیم در این دوره از مسابقات، در این جلسه مقرر شد مسابقات در دو گروه الف و ب برگزار شود.

گروه الف این مسابقات شامل تیمهای سازمان آب و فاضلاب، پیام نور، اداره برق و فرمانداری تفت و گروه ب مسابقات شامل تیمهای اداره گاز، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت است.

نخستین بازی این دوره مسابقات بین تیمهای فرمانداری و اداره آب و فاضلاب تفت شنبه 25 شهریور ماه جاری ساعت 18 در دانشگاه پیام نور مرکز تفت انجام می شود.

مسابقات فوتسال ادارات شهرستان تفت بزرگداشت هفته دولت به همت دانشگاه پیام نور مرکز تفت و همکاری هیئت فوتبال این شهرستان برگزار خواهد شد.