نامگذاری کلاسهای درس به نام شهدای دانش آموز اردبیل

ذکی الله خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با بازگشایی مدارس تصریح کرد: این نامگذاریها توسط سازمان بسیج دانش آموزی استان در برخی از مدارس سطح استان اجرا می شود.

خوشبخت با بیان اینکه برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان به سه قسمت تقسیم می شوند، افزود: برنامه های هفته دفاع مقدس به سه بخش برنامه های قبل از شروع هفته دفاع مقدس، برنامه های هفته دفاع مقدس و برنامه های بعد از هفته دفاع مقدس تقسیم شده اند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با اشاره به برنامه های قبل از هفته دفاع مقدس اضافه کرد: از مهمترین آنها می توان به تشکیل و راه اندازی ستاد هفته دفاع مقدس، ایجاد سنگرهای نمادین در ادارات و سازمانهای مختلف، فضاسازی شهری، دیدار اعضای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با نماینده ولی فقیه در استان، یادواره شهدای سنگرسازان بی سنگر، برگزاری کنگره شهدای روحانی استان و... اشاره کرد.

وی با اشاره به نامگذاری روزهای هفته دفاع مقدس ادامه داد: 31 شهریور به عنوان اولین روز هفته دفاع مقدس "بصیرت، شجاعت، ولایت" نامگذاری شده که در این روز رژه نیروهای مسلح استان برای نشان دادن اقتدار این نیروها و تجهیزات پیشرفته آنها در سطح استان برگزار می شود.

خوشبخت با بیان اینکه برنامه های مختلفی در روز اول هفته دفاع مقدس برگزار می شود، یادآور شد: با هماهنگی بنیاد حفظ آثار، سپاه و ارتش فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس قبل از خطبه های نماز جمعه سخنرانی کرده و نیروهای مسلح نیز به صورت نمادین در این نماز عبادی و سیاسی حاضر می شوند.

زنگ مقاومت در اردبیل نواخته می شود

وی برگزاری مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره ملی مدیحه سرایی، چاوشی خوانی و تجلیل از مداحان دفاع مقدس و بهره برداری از پروژه شباب را از دیگر برنامه های روز اول دفاع مقدس در استان اردبیل برشمرد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان از نامگذاری دومین روز هفته دفاع مقدس به "دانش آموزان، نوآوران، دانشمندان" خبر داد و متذکر شد: در این روز که مصادف با روز اول مهر و بازگشایی مدارس است زنگ مقاومت در مدارس استان با ذکر یاد و نام شهیده "ناهید فاتحی کرجو" نواخته می شود.

خوشبخت با اشاره به دیگر برنامه های روز دوم هفته دفاع مقدس در استان تصریح کرد: آغاز برگزاری جشنواره تئاتر استانی با همکاری ارشاد اسلامی و نامگذاری کلاسهای درس مدارس استان به نام شهدای دانش آموز توسط بسیج دانش آموزی از برنامه های روز دوم این هفته در سطح استان است.

جشنواره فیلم و عکس "عذرا" برگزار می شود

وی با بیان اینکه روز سوم هفته دفاع مقدس به نام "جوانان، آمادگی دفاعی، سربازان" نامگذاری شده است، عنوان کرد: در این روز که روز دوم مهر ماه است ششمین جشنواره فیلم و عکس عذرا توسط اداره فرهنگ و ارشاد و تجلیل از فرزندان شهدا توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برگزار می شود.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان با بیان اینکه روز چهارم هفته دفاع مقدس در استان به نام "زنان، ارزشهای اسلامی، پایداری ملی" نامگذاری شده است، بیان داشت: در این روز همایش زنان، ارزشهای اسلامی و پایداری ملی توسط بسیج جامعه زنان و دستگاه های اجرایی استان و همایش زنان ایثارگر و تجلیل از مادران شهدا توسط حوزه های بسیج خواهران سپاه استان برگزار می شوند.

خوشبخت با اشاره به دیگر برنامه های روز چهارم هفته دفاع مقدس در استان تاکید کرد: همایش ورزش صبحگاهی نیروهای مسلح استان، گردهمایی دانشگاهیان و برگزاری شب شعر دفاع مقدس از برنامه های تدارک دیده روز برای روز چهارم این هفته است.

نمایش شکست عملیات حصر آبادان در اردبیل

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان از نامگذاری پنجمین روز هفته دفاع مقدس به روز "وحدت، استکبار ستیزی، بیداری اسلامی" خبر داد و گفت: در این روز همایش ورزش صبحگاهی بانوان توسط اداره ورزش و جوانان در سالن ورزشی شش هزار نفری رضازاده برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در روز پنجم هفته دفاع مقدس برنامه های فرهنگی و هنری اجرا می شود، تصریح کرد: در این روز عصرانه تئاتر با نمایشنامه خوانی اگر دیر آمدم، کارگاه شعر و داستان با موضوع دفاع مقدس اجرا می شود.

خوشبخت با اشاره به برنامه های روز ششم هفته دفاع مقدس در استان افزود: این روز به عنوان "رزمندگان، جهادگران، فرماندهان" نامگذاری شده و با همکاری سپاه استان و با مشارکت سایر نیروهای مسلح استان صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان برگزار خواهد شد.

سه قطعه موسیقی حماسی در اردبیل رونمایی می شود

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان با بیان اینکه برنامه های مختلفی برای اجرا در روز ششم هفته تدارک دیده شده است، اضافه کرد: اهدای خون به یاد شهدای دفاع مقدس، همایش خاطره گویی و تکریم از هنرمندان رزمنده، رونمایی از سه قطعه موسیقی حماسی، تجلیل از شاعران پیشکسوت دفاع مقدس، تجلیل از خانواده های شهدای عملیات ثامن الائمه و یادواره شهدای حوزه کارگری از برنامه های پیش بینی شده برای روز ششم است.

وی روز ششم هفته دفاع مقدس را مصادف با روز پنجم مهر ماه دانست و متذکر شد: روز پنجم مهر ماه مصادف با سالروز عملیات شکست حصر آبادان است که با انجام این عملیات حصر شهر آبادان از شهرهای استراتژیک ایران شکسته شد که در این روز عملیات شکست حصر آبادان در اردبیل به نمایش گذاشته می شود.

خوشبخت آخرین روز هفته دفاع مقدس در استان را روز "شهادت، کرامت، عزت" برشمرد و افزود: در این روز تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، رونمایی از کتاب جانبار هشت سال دفاع مقدس، کنگره شعر دفاع مقدس ویژه شهرهای مغان و یادواره شهدای عملیات طریق القدس استان اجرا می شود.

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گفتگو: توحید مهدوی