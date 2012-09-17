حسین عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دلایل حضورش در تمرینات تیمهای پایه ملی انگلستان تصریح کرد: امیدوارم همکاری من با این تیمها ادامه داشته باشد. دو ماه حضورم در انگلستان یک تجربه عالی بود و علاوه بر یادگیری مطالب جدید، داشتههایم را در اختیار آنها قرار دادم.
وی افزود: من مدرک حرفهای(pro licence) مربیگری را چند سال پیش گرفتهام که شاید در انگلستان هم بیشتر از120 نفر آنرا نداشته باشند. از همین طریق در این مدت با تیمهای زیر 18، زیر 17 و زیر 16 سال کار کردم. دو هفته در خدمت تیم زیر 17 سال بودم که در یک تورنمنت دوستانه با حضور سه تیم پرتغال، ترکیه و ایتالیا شرکت داشت. این تورنمنت در یکی از بی نظیر ترین مجموعههای ورزشی اروپا یعنی "نشنال اسپورت" برگزار شد.
عبدی یادآور شد: در هفته دوم حضورم در انگلستان در تمرینات تیم زیر 16 سال حاضر شدم. آنها حدودا چهار روز اردو بودند و پس از آن برای حضور در یکسری مسابقات به جزایر فارو رفتند.
مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به امکانات و توجه بی نظیر انگلیسیها به تیمهای پایه تاکید کرد: باید در انگلیس باشید تا متوجه شوید آنها چقدر برای آینده هزینه میکنند. رفتار مسئولان فوتبال انگلیس با تیمهای پایه دقیقا مانند رفتارشان با تیم بزرگسالان است.
عبدی ادامه داد: در انگلستان برای هر رده سنی یک تیم ملی وجود دارد. البته آنها در تمام ردههای سنی چند تیم دارند تا فرایند انتخاب بازیکنان با دقت بیشتری انجام بگیرد. همکاری مربیان هم با این تیمها مقطعی و کوتاه مدت نیست. آنها در اتحادیه فوتبال استخدام رسمی هستند و از ساعت 8 صبح تا 4 بعداز ظهر روی برنامههایشان کار میکنند.
وی تاکید کرد: انگلستان چند سال پیش برنامهای به نام "فیوچر گیم" برای فوتبال خود در نظر گرفت. برنامه ای که باعث شده انگلیسیهاخودشان را در سطح اول فوتبال دنیا نگه دارند. این برنامه هوش و سرعت بیشتر بازیکنان پایه انگلیس را در پی داشته و همچنین تاثیرات زیادی در توسعه فوتبال ایجاد کرده است.
عبدی در بخش دیگری از صحبتهایش تصریح کرد: در "نشنال اسپورت" 12 زمین فوتبال با چمن استاندارد و فوق العاده قرار دارد که حتی بازیکنان نونهال و نوجوان هم همانند بزرگسالان از آن استفاده میکنند. در مجموع رفتار و برنامههای فوتبال انگلستان و همچنین رفتار بازیکنان و تماشاگران و نحوه برخورد آنها با تیمهای پایه مرا به شدت تحت تاثیر قرار داد.
مربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص رویای پیاده شدن این برنامهها در ایران گفت: ما میتوانیم به این درجه برسیم، به شرطی که در اولین گام یک آکادمی حرفهای با امکانات روز دنیا را داشته باشیم. علاوه بر این نیاز به یک "ویژن" و برنامه چند ساله نیاز داریم تا بتوانیم طی چند سال به اهداف از پیش تعیین شده برسیم.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر ادامه همکاریاش با تیمهای ملی پایه انگلستان تصریح کرد: دوست دارم این اتفاق رخ بدهد ولی زمان آماده سازی تیمهای ملی پراکنده است. اکثر بازیکنان در حال حاضر دنبال درس و تمرین در باشگاهها هستند و این دو مقوله برای آنها اهمیت زیادی دارد. مسئلهای که برای اتحادیه فوتبال انگلستان هم در اولویت است. در هر صورت دوست دارم با تیمهای پایه انگلستان ادامه بدهم و به همین خاطر امکان برگشتنم به این کشور زیاد است.
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