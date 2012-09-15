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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۳۹

زرینچه در گفتگو با مهر:

برای رسیدن به لیگ برتر تلاش می کنیم

برای رسیدن به لیگ برتر تلاش می کنیم

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال راهیان کرمانشاه گفت: تیم راهیان کرمانشاه متعلق به مردم استان است و با همکاری مسئولان و مردم و اصحاب رسانه برای رسیدن به لیگ برتر که حق مردم کرمانشاه است تلاش می کنیم.

جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نتیجه خوب و برد تیم راهیان کرمانشاه برابر تیم فوتبال سایپای کرج آخرین برد ما نخواهد بود و ما در ادامه فصل نتایج  خوب دیگری را نیز کسب می کنیم.

وی افزود: تیم فوتبال راهیان کرمانشاه متعلق به فرد خاصی نیست و همه مردم کرمانشاه مالک آن هستند و به خاطر همین مردم، ما تلاش خود را می کنیم تا به لیگ برتر برسیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دیر با تیم همراه شدم اما با همکاری و همفکری بیشتر آن را جبران می کنیم.

وی در خصوص تاکتیک و برنامه تیم برای برد بازی در زمین، اظهار داشت: تاکتیک ها و برنامه هایی که در خارج از زمین گفته می شود با داخل زمین بسیار متفاوت است، تمام بازیکنان درون زمین فقط باید به یک مسئله فکر کنند و آن تنها پیروزی است و هر کس و در هر پستی که بازی می کند باید به برد تیم کمک کند.

زرینچه در خصوص اقدامات فرهنگی در کنار کارهای فنی در تیم، تصریح کرد:  سعی من بر این است که با برنامه های فرهنگی و کار های مختلف، آستانه تحمل بازیکنان در مواجه با شرایط سخت درون زمین را بالا ببرم زیرا مهم ترین اصل در ورزش، اخلاق است.

کد مطلب 1696337

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