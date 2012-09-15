انتخابات خانه مطبوعات اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان برای برگزاری انتخابات این تشکل صنفی تصریح کرد: این انتخابات در ساعت 17 روز دوشنبه در تالار بیضای اردبیل برگزار و طی آن هیئت مدیره جدید خانه مطبوعات توسط افراد واجد شرایط برای رای دادن انتخاب می شوند.

وی در بیان علت عدم برگزاری انتخابات در سالن بزرگی مانند سالن مجتمع فرهنگی و هنری فدک اردبیل افزود: به جهت برگزاری جشنواره تئاتر استانی و نمایش تئاتر در سالن فدک برگزاری انتخابات خانه مطبوعات در تالار بیضای اردبیلی انجام می شود.

شرفی با اشاره به مفاد اساسنامه خانه مطبوعات اضافه کرد: طبق اساسنامه خانه مطبوعات مجری انتخابات خانه مطبوعات بوده و اداره ارشاد استان تنها ناظر بر انتخابات خواهد بود به همین جهت انتخابات این تشکل صنفی توسط اعضای خانه مطبوعات برگزار می شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان با بیان اینکه کاندیداهای انتخابات نمی توانند مجری انتخابات باشند، ادامه داد: برگزاری انتخابات بر عهده هیئت مدیره فعلی است، اما چون پنج نفر از هیئت مدیره فعلی نامزد انتخابات هستند اعضایی که کاندیدای انتخابات نیستند با همکاری برخی از خبرنگاران و پیشکسوتان خبر و دو نفر از مسئولان اداره ارشاد این انتخابات را برگزار خواهند کرد.

تاکنون سه باز انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیراه خانه مطبوعات اردبیل به تعویق افتاده که آخرین مورد آن برگزاری انتخابات در خردادماه بود که با ورود دیوان محاسبات به منظور بررسی اسناد مالی آن به تعویق افتاد.

به دلایل تعویق انتخابات این تشکل صنفی، هیئت مدیره فعلی خانه مطبوعات اردبیل به عنوان چهارمین دوره بیش از دو سال طول کشیده و در حالی که باید چهار سال ادامه می یافت، هم اکنون در روزهای پایانی سال ششم خود قرار دارد.