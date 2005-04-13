يادداشت هاي سيد محمد طباطبايي از انقلاب مشروطيت در نمايشگاه كتاب تهران

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب يادداشت هاي سيد محمد طباطبايي از انقلاب مشروطيت ايران به كوشش حسن طباطبايي توسط نشر آب منتشر شد .

اين كتاب كه در مدت بيش از سه ماه به چاپ دوم رسيده است ، گوشه هايي از وقايع انقلاب مشروطيت ايران را نشان مي دهد كه به به بهانه ي صدمين سالگرد انقلاب مشروطيت منتشر شده است . سيد محمد طباطيايي از بنيانگذاران مشروطيت در ايران است و نقش مهمي در به ثمر رسيدن اين انقلاب ايفا كرده است .

دراين كتاب احوالات طباطبايي به نقل از ناظم زاده كرماني ، كسروي و مورخين ديگر نقل شده است ودرادامه اسنادي ازخدمات ع