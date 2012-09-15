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۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

حزب موتلفه استان مرکزی:

ساخت فیلم موهن آمریکایی برای انتقام گیری از موج عظیم بیداری اسلامی است

ساخت فیلم موهن آمریکایی برای انتقام گیری از موج عظیم بیداری اسلامی است

اراک - خبرگزاری مهر: حزب موتلفه استان مرکزی در بیانیه ای ضمن محکومیت جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص) اعلام کرد: ساخت فیلم موهن آمریکایی برای انتقام گیری از موج عظیم بیداری اسلامی و دینی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی آمده است:  انتشار  فیلمی اهانت آمیز علیه ساحت مقدس پیامبراعظم (ص) توسط سازندگان اسرائیلی و آمریکایی آن دل هر مسلمان حقیقی را در جای جای جهان به درد آورد و بار دیگر خشم انقلابی و غیرت دینی آنان را به جوش آورد.

این بیانیه تاکید می کند: به نظر می رسد دشمنان اسلام در برابر اسلام عزیز به آخر خط رسیده اند و راه چاره را در توهین و اهانت به مقدسات اسلامی یافته اند وهر انسان عاقلی می داند که این گونه اقدامات مذبوحانه، نشانه‌ای گویا از روند رو به انحطاط و اضمحلال شیطان بزرگ است که در مقابل اسلام ناب به استیصال رسیده‌ و جسارت و توهین نسبت به آخرین پیامبر آسمانی حضرت محمد (ص )  را در پیش گرفته‌اند.

حزب موتلفه استان مرکزی بیان می کند: استکبار جهان ورژیم صهیونیست، غافل از این که تنها دستاورد این توهین و جسارت، افزایش نفرت جهانی نسبت به عاملان این گونه جسارت‌های ابلهانه و موجب  افزایش، اتحاد و انسجام میان مسلمین جهان و تقویت موج بیداری اسلامی خواهد بود.

موتلفه استان مرکزی آورده است: بدون شک این اقدام نابخردانه که خشم انقلابی ملل مسلمان جهان را به دنبال داشته، برای انتقام گیری از موج عظیم بیداری اسلامی و دینی است که منطقه عمومی خاورمیانه و شمال آفریقا تا قلب امریکا و اروپا را در نوردیده  و نشانگر عصبانیت بیش از پیش سردمداران کفر جهانی از  تغییر وضعیت عمومی جهان به نفع دین گرایی واسلام خواهی و استکبار ستیزی جوامع بشری است.

حزب موتلفه اسلامی استان مرکزی با اعلام انزجار از اقدام حساب‌شده آمریکایی‌ها در انتشار این فیلم موهن و ضمن محکومیت قاطع و شدیداللحن آن تاکید کرد:  این مصیبت بزرگ را به ساحت پاک و نورانی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (صلوات‌الله و سلامه علیه و آله)، حضرت ولیعصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌)، همچنین به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان و مردم مسلمان ایران تسلیت عرض می نماید.
 

کد مطلب 1696348

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