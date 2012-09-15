توضیح معاون سازمان ارتباطات اسلامی درباره روند تایید رایزنان فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توضیحی پیرامون خبر منتشر شده به نقل از منصور اعتصامی معاون این سازمان در نشست هم‌اندیشی جبهه فکری انقلاب اسلامی آورده است:

"قائم مقام سازمان در جلسه مذکور ضمن تاکید بر اجرای ضوابط و اعمال قانونمداری و شایسته سالاری در انتخاب رایزنان فرهنگی بیان نمود: حتی مواردی که وزیر محترم ارشاد معرفی می نمایند همراه با تاکید بر اجرای ضوابط و اعمال شایسته سالاری در مورد آنان می باشد. لذا اگر افرادی پذیرفته نشده و دارای شرایط و ضوابط لازم تشخیص داده نشوند براساس تصمیماتی است که دردوره جدید با تاکید وزیرمحترم و ریاست سازمان درچارچوب شایسته سالاری و تصمیمات کلان راهبردی اتخاذ گردیده است. این فرایند در دوره جدید سازمان به منظور انتخاب بهینه افراد به عنوان رایزن تنظیم، تعیین و اعمال گردیده است."