هشت کانون در مساجد اردبیل راه اندازی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری استان تصریح کرد: این کانونها در هفته کرامت و به نیت امام هشتم افتتاح و مورد استفاده نوجوانان و جوانان عضو کانونهای فرهنگی و هنری استان قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان آماده اجرای برنامه های گرامیداشت دهه کرامت در سطح استان هستند، افزود: پیش نویس سند همکاری برگزاری جشنواره ها و میلادیه ها و انعکاس آنها در بین مردم توسط کانونهای مساجد استان آماده شده است.

سقا طرح قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) را یکی از برنامه های کانونهای مساجد در دهه کرامت برشمرد و اضافه کرد: برنامه ریزیهای لازم برای اجرای این طرح انجام شده تا به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در دهه کرامت این طرح در جلسات و برنامه ها اجرا شود.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان همچنین از تجلیل همکاران کانونهای مساجد که به اسم رضا (ع) یا معصومه مزین شده اند، با هدف فرهنگ سازی در جامعه خبر داد.

به گفته وی این طرح نیز به مناسبت گرامیداشت میلاد امام هشتم شیعیان و حضرت معصومه (ص) این برنامه اجرا می شود تا کمکی به فرهنگ سازی در جهت نامگذاری فرزندان به اسم ائمه معصومی باشد.

