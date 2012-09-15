  1. استانها
  2. اردبیل
۲۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

سقا:

هشت کانون در مساجد اردبیل راه اندازی می شوند

هشت کانون در مساجد اردبیل راه اندازی می شوند

اردبیل – خبرگزاری مهر: سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان اردبیل گفت: هشت کانون فرهنگی و هنری جدید در مساجد این استان راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری استان تصریح کرد: این کانونها در هفته کرامت و به نیت امام هشتم افتتاح و مورد استفاده نوجوانان و جوانان عضو کانونهای فرهنگی و هنری استان قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان آماده اجرای برنامه های گرامیداشت دهه کرامت در سطح استان هستند، افزود: پیش نویس سند همکاری برگزاری جشنواره ها و میلادیه ها و انعکاس آنها در بین مردم توسط کانونهای مساجد استان آماده شده است.

سقا طرح قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) را یکی از برنامه های کانونهای مساجد در دهه کرامت برشمرد و اضافه کرد: برنامه ریزیهای لازم برای اجرای این طرح انجام شده تا به مناسبت میلاد امام رضا (ع) در دهه کرامت این طرح در جلسات و برنامه ها اجرا شود.

سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی و هنری استان همچنین از تجلیل همکاران کانونهای مساجد که به اسم رضا (ع) یا معصومه مزین شده اند، با هدف فرهنگ سازی در جامعه خبر داد.

به گفته وی این طرح نیز به مناسبت گرامیداشت میلاد امام هشتم شیعیان و حضرت معصومه (ص) این برنامه اجرا می شود تا کمکی به فرهنگ سازی در جهت نامگذاری فرزندان به اسم ائمه معصومی باشد.
 

کد مطلب 1696357

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها