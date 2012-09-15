18 کشور جهان زیرمجموعه هاپکیدو گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، کمبود امکانات، فرسوده بودن تجهیزات، نداشتن سالن مناسب، حمایت نشدن و ... از جمله مشکلات ورزشکاران رشته هاپکیدو است.

علی ملاشاهی مربی رشته هاپکیدو در گرگان که از سال 68 فعالیت ورزشی اش را با رشته کونگ فو آغاز کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال 1373 رشته هاپکیدو در گرگان شروع به فعالیت کرده و اولین قهرمانی این رشته در سال 76 با عضویت در تیم ملی کشور بدست آمده است.



وی گفت : از سال 73 به اتفاق یزدی زاده باشگاه راه اندازی کردیم و از لحاظ امکانات در سطح بسیار پایین بودیم و حتی در مسابقات آسیایی نیز هزینه ها را خودمان پرداخت می کردیم و هیچ حمایتی نشدیم.

ملا شاهی افزود : در سال و در طول هفته ما 800 الی 900 نفر از رده های سنی 3 تا 70 سال در این باشگاه تمرین می کنند و ما عملا کمکی نداریم، این درحالیست که هزینه های این رشته بالا بوده و با هزینه اجاره باشگاه حدود دو میلیون تومان است.



وی از مسئولان درخواست نمود که برای خرید و تجهیزات جدید واجاره بالایی که دارند کمک شود تا بتوانند به ورزشکاران علاقمند در این رشته با تجهیزات کامل خدمات ارائه دهند.

ملاشاهی گفت: گلستان مسئول هاپکیدو در خاور میانه بوده و 18 کشو نیز مانند کشورهای ارمنستان ، ترکیه، قبرس، یونان، افغانستان، پاکستان، قزاقستان و ... زیر نظر استان هستند.

ملاشاهی افزود : ما برای افتنتاح این سال از 12 رئیس فدارسیون کشوردعوت به عمل آوردیم و شاید به دلیل نداشتن بودجه کافی این سالن را از دست بدهیم.

مسئول هاپکیدو افزود: ما از مسئولان این درخواست را داریم با توجه به اینکه بعضی از وسایل ژیمناستیک مافرسوده هستند، ما نیاز داریم که وسایل جدید تهیه کنیم و این همکاری را با ما داشته باشند.

وی گفت : این رشته در چند سال آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت و حتی قشرهای مختلف جامعه و خانمها نیز علاقه زیادی به این رشته نشان خواهند داد و با توجه به امکاناتی که داریم جوابگوی آنها نیستیم.



ملاشاهی در ادامه افزود : ما از سازمان امور ورزش جوانان استان صدا و سیما و رسانه ها حمایت لازم را داریم که برنامه هایی که اجرا می کنیم نشان داده شود تا علاقمندان بتوانند از این ورزش هاپکیدو (دفاع شخصی)استفاده نمایند.



یکی دیگر از مربیان رشته هاپکیدو نیز گفت: در این سالنی که کار می کنیم، ورزشکاران علاقمند هستند و نیاز به حمایت مسئولان دارند تا بتوانند هزینه ها و تجهیزات را تامین کنند.

علی عبادی پور خواهان حمایت و برنامه ریزی مسئولان برای رفع مشکلات شد.

هاپکیدو چیست ؟ hapkido به معنای (هماهنگی – توازن=hap) و (انرژی یا روح معنوی و فکریKI=) و (راه و روش =DO). تمام افراد دارای( KI نیرو یا انرژی ) هستند که از نفس ریشه می گیرند، بنابراین تمرین تنفس عمیق یک جزء حیاتی و مهم هاپکیدوست که باعث قوی تر شدن جسم و روح ما می شوند و به ما کمک می کند که نه تنها از خود درمقابل حملات مهاجمین محافظت کنیم بلکه بتوانیم خود را در برابر تفکر و اندیشه مسموم نیز مصون نگه داریم.



هاپکیدو تنها برای افراد قوی نبوده، بلکه زنان و بچه ها و افراد مسن نیز می توانند آن را یاد بگیرند زیرا هاپکیدو یک هنر رزمی طبیعی است.